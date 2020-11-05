5G

Крупная японская корпорация NEC, работающая в сфере информационных технологий, поддержит развитие в Великобритании беспроводных сетей нового поколения 5G. Об этом пишет The Japan Time со ссылкой на британское правительство.

Напомним – в июле правительство Великобритании заявило о намерении запретить использование в инфраструктуре высокоскоростных сетей оборудования производства китайского технологического гиганта Huawei Technologies из соображений безопасности. Этот шаг британского правительства дал компании NEC возможность выступить в качестве альтернативы и укрепить свои позиции в 5G секторе Великобритании.

В сообщении Министерство международной торговли Великобритании, размещённом в Твиттере, было отмечено, что «NEC поддержит развёртывание сетей 5G в Великобритании». Данное заявление было после подписания Японией и Великобританией двустороннего соглашения о свободной торговле после Брексита.

Британский министр международной торговли Лиз Трасс во время своего визита в Японию провела встречу с председателем правления компании NEC Нобухиро Эндо с целью подписания торгового пакта и обсудила создание компанией специализированного центра для координации деятельности, связанной с развитием 5G, – сообщает правительство Великобритании.

Великобритания заявила, что больше не будет предоставлять разрешений на использование в британских сетях 5G оборудования производства компании Huawei из-за нерешённых проблем безопасности, и потребовала от сетевых провайдеров к 2027 году демонтировать уже установленное оборудование.

Администрация президента США Дональда Трампа призвала другие страны не использовать технологии китайской компании в своих сетях 5G, указав на то, что оборудование производства Huawei предположительно может быть использовано для ведения кибершпионажа. В то же время сама китайская компания отрицает это обвинение.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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