Английские гиганты футбола решили опробовать инновационные возможности новой платформы для контента с дополненной реальностью.

Клуб Manchester United стал последним на сегодняшний день европейским футбольным клубом, решившим запустить собственный аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом сообщает bookmaker-ratings.com.ua со ссылкой на пресс-службу клуба.

Благодаря началу официального сотрудничества с видео-приложением, принадлежащим компании ByteDance, футбольный клуб, входящий в Премьер-лигу, в рамках тестирования новой технологии сможет создавать для своих пользователей эксклюзивный контент с поддержкой дополненной реальности (AR).

Manchester United также будет использовать свой аккаунт в TikTok для того, чтобы делиться закулисными видеозаписями, отображающими жизнь своих мужских, женских команд и команд молодёжи в возрасте до 23 лет. Помимо этого, подписчикам будет предоставлена возможность принимать участие в виртуальных соревнованиях через канал, который также будет поддерживать «активации бренда» клуба во время телетрансляций матчей.

Хариш Сарма, специалист по вопросам глобального стратегического партнёрства и корпоративного развитию TikTok, сказал, «сотрудничество должно обеспечить более активное взаимодействие с клубом. Наше сообщество всегда ищет новые способы для того, чтобы развлечься и они никогда не перестают удивлять нас своим креативом и любовью к спортивному контенту».

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