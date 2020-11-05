ЗАО «Телерадиокомпания «Люкс»», в которое входят радиостанция «Люкс ФМ» и телеканала «24», выкупило одесскую радиостанцию «Армянское радио». Ранее радиостанции вещали в партнерстве в Одессе, пишет Детектор Медиа.

Сообщается, что до этого «Армянское радио» фактически ретранслировало «Люкс ФМ» в Одессе. Теперь в лицензии «Армянского радио» Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал новые данные касательно владельца.

«ЗАО «ТРК Люкс» стало владельцем радиостанции вместо ООО «Джи Эм Джи Групп». Конечными бенефициарами радиостанции стали Екатерина Кот-Садовая (жена мэра Львова Андрея Садового), Роман Андрейко (гендиректор ТРК «Люкс») и Оксана Андрейко вместо гражданина Великобритании Игоря Гусева. Роман Андрейко стал одновременно директором одесской компании», — пишет ресурс.

Напомним, год назад радио «Люкс ФМ» начало вещание в Казахстане. Радиостанция первой из всех украинских стала доступна за границей.

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