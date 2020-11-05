Спутниковый интернет Starlink может появиться в Европе уже в начале следующего года. Как сообщил Илон Маск, для запуска необходимо разрешение отдельных европейских стран, передает Цензор.Нет.

По словам Маска, такое разрешение требуется от каждой страны отдельно, поскольку еще не существует единой системы утверждения. В случае получения одобрения запуск интернета Starlink в Европе можно ожидать уже в феврале-марте 2021 года.

«Оно потребуется для каждой страны индивидуально, поскольку не существует общеевропейской системы утверждения. Вероятно, начнется получение окончательных (есть много шагов) согласований примерно в феврале/марте», — написал Илон Маск в своем Twitter.

К примеру, Индия может получить интернет Starlink где-то в середине следующего года. В это время, по подсчетам Маска, местные регулирующие органы могут дать добро на запуск.

Как известно, в конце октября SpaceX запустила бета-тестирование спутникового интернета Starlink в северной части США и на юге Канады. В остальных странах тестирование состоится после того, как компания получит разрешение от регуляторов.

Некоторые штаты США, в частности Флорида, смогут получить доступ к публичной бета-версии только в январе. Как отметил основатель SpaceX, «штатам с более низкими широтами нужно больше спутников».

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