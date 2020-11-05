Телеканал Xsport меняет параметры спутникового вещания и кодирует спутниковый сигнал. Изменения были одобрены решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В документе говорится о том, что Xsport со спутника Amos переходит на Astra 4A. Теперь параметры канала следующие: спутник — Astra-4A, орбитальная позиция — 4,8 гр.в.д., частота – 12 245 МГц, символьная скорость – 30 Мсимв./сек.,

Поляризация – вертикальная, FEC – 2/3.

Также канал принял решение кодировать сигнал с помощью системы условного доступа Verimatrix.Транслировать свои программы, согласно условиям лицензии, Xsport будет на территории Украины и других стран в пределах зоны приема спутникового сигнала.

Напомним, о своих планах кодировать спутниковый сигнал Xsport сообщил еще в сентябре. Причин кодирования канал не назвал, но предполагалось, что это могло быть требованием 1+1 media.

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