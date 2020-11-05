Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сменил наполнение цифровой эфирной сети T2 в Киеве. Оператор ООО «Эра продакш» заменит три телеканала из 12 в мультиплексе, а ООО «Экспресс-информ» шесть каналов из мультиплекса уберет, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, мультиплекс оператора «Эра продакшн», вещающий на 41 ТВК в Киеве, запустит в T2 телеканалы «УНИАН», «Первый киевский телеканал» и Апостроф TV. Они будут вещать вместо «ПлюсПлюс», «100+ телеканал» и OTV соответственно.

В то же время оператор «Экспресс-информ» в мультиплексе на 43 ТВК уменьшит количество каналов с 12 до 8. Цифровое эфирное вещание прекратят каналы Eu Music, 4ever Music, Niki Kids, Niki Junior, Music Box и «ПравдаТУТ Kyiv». В то же время в мультиплекс войдут OTV (перешел от «Эра продакшн») и «Погляд Киевщина».

«В Киеве с 2006 года работают локальные мультиплексы «Эра продакшн» и ТРК «Экспресс-информ» в дополнение к общенациональным четырех мультиплексам компании «Зеонбуд», в которых вещают 32 канала. Таким образом, после утвержденных Нацсоветом 29 октября изменений в Киеве в цифровом эфире вещают 52 телеканала», — подытожил ресурс.

Напомним, с 30 октября телеканал Апостроф TV начал вещание в T2 в Киеве и Киевской области. В дальнейшем руководство канала планирует получить разрешение на вещание в T2 по всей территории Украины.

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