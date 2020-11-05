Трёхлетний контракт даст Prime Video право транслировать в Италии самые популярные матчи, которые проходят по средам.

По сообщению Метарейтинг, Amazon купила один из главных пакетов прав на трансляцию в Италии матчей Лиги Чемпионов UEFA.

Сообщается, что Prime Video согласна платить 80 миллионов евро (93.8 миллиона долларов США) за сезон, чтобы получить права на трансляцию лучших матчей, проходящих вечером по средам, на протяжении всего цикла прав – то есть, с 2021 по 2024 год. В публикации утверждается, что, в общей сложности, стриминговая платформа будет транслировать 17 игр за сезон.

В статье утверждается также, что оставшиеся пакеты прав на трансляцию турниров ведущих европейских футбольных клубов по-прежнему доступны для покупки, при этом компании Sky Italia, DAZN и Mediaset готовятся подать свои заявки.

Платформа платного телевидения Sky Italia по условиям трёхлетнего контракта стоимостью около 300 миллионов евро (349 миллионов долларов США) в год в настоящее время владеет эксклюзивными правами на трансляцию матчей Лигу чемпионов и матчей Лиги Европы второго уровня.

Коммерческая телекомпания Mediaset транслировала отдельные игры Лиги чемпионов прошлого сезона и будет делать это вновь в эту кампанию в рамках двухлетнего сублицензионного соглашения с компанией Sky, которая имела соглашение с государственной сетью Rai на сезон 2018/19.

Агентство Team Marketing, которое занимается продажей прав на трансляцию матчей Лиги чемпионов от имени UEFA, запустило процесс продаж в Италии в начале октября.

Если заявка, поданная Amazon, будет удовлетворена, она обеспечит технологической компании продолжение успешного марша в секторе европейского футбола. В конце прошлого года компания подписала трёхлетний контракт на право трансляции 16 групповых этапов Лиги чемпионов и плей-офф за сезон для Prime Video в Германии. Amazon также уже второй подряд год является партнёром по трансляциям домашних матчей английской футбольной Премьер-лиги, а в конце прошлого сезона она показала несколько игр Бундеслиги в Германии.

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