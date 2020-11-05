Мобильный оператор Tele2 запустил 5G еще в двух латвийских городах. Сеть пятого поколения появилась в Сигулде и Салацгриве, передает DELFI.

Сообщается, что на сегодня коммерческая сеть Tele2 5G доступна уже в семи латвийских городах — Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Юрмале, Валмиере, Сигулде и Салацгриве. Tele2 продолжит развертывать сеть пятого поколения и в следующем году, чтоб обеспечить доступ к скоростному интернету как можно большему количеству людей.

«В настоящее время преимущества 5G доступны в определенных локациях. Как и в случае с любой другой мобильной технологией, полноценное использование 5G требует обширного покрытия, соответствующей емкости сети и доступности устройств», — сообщила технический директор Tele2 Лига Круминя.

По ее словам, компания надеется получить разрешение на сотрудничество с другими мобильными операторами, чтобы «быстрее увеличивать покрытие и содействовать развитию различных бизнес-решений 5G».

Напомним, в июле прошлого года Беларусь и Латвия заключили соглашение о высвобождении полосы радиочастот 694-790 МГц. Благодаря этому страны получили больше возможностей для запуска 5G.

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