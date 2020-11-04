Индустриальный Телевизионный Комитет будет обозревать тренды ТВ-измерений. Соответствующий раздел появился на сайте ИТК, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, раздел получил название «Глобальные тенденции: ТВ-измерения в мире». В разделе будет публиковаться информация о работе зарубежных телевизионных комитетов, функционировании ТВ-панелей, а также о различных достижениях и новациях в телеизмерениях.

«С целью определения направлений развития измерений в Украине, а также для того, чтобы не отставать от тенденций, которые существуют в мировых практиках и соответствуют естественным изменениям в технологиях и потреблении, на сайте ИТК был основан новый раздел «Глобальные тенденции: ТВ-измерения в мире», в рамках которого запланированы публикации систематических обзоров», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в разделе сайта уже появились первые публикации. Были размещены материалы о ТВ-измерениях в Великобритании, в частности об организации BARB, осуществляющей исследования ТВ-аудитории и определяющей ТВ-рейтинги в Великобритании.

Напомним, в августе Индустриальный Телевизионный Комитет сменил директора — вместо Игоря Коваля назначена Юлия Кахановская. На позиции директора ИТК Кахановская представляет интересы телевизионной и медийной отрасли Украины.

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