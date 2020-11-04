В ходе совместной поисковой операции, проведенной в нескольких федеральных землях Германии киберполиции и судебным органам удалось нанести серьёзный удар по кардшарингу на общенациональном уровне. Об этом пишет Broadband TV News.

В ходе расследований, проведенных Комиссариатом по киберпреступлениям Инспекции уголовной полиции Байройта, в поле зрения полиции и Генеральной прокуратуры попали 37-летний мужчина из Верхней Франконии и его 35-летний брат. Братьев обвиняют в том, что на протяжении нескольких лет они незаконно распространяли декодированные нелегальным путём карты доступа к услугам платного телевидения среди большого числа пользователей. Упомянутые карты предоставлялись за определённую плату.

Ранним утром 21 октября сотрудники полиции выдали в пяти землях Германии 18 ордеров на обыск от имени Центрального управления по борьбе с киберпреступностью в Баварии. При проведении данной акции тесно сотрудничали следователи из Баварии, Гессена, Северного Рейна-Вестфалии, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Почти 100 сотрудников полиции, участвовавших в операции, обнаружили множество улик: в частности, ими было изъято большое количество приёмников, компьютеров, жёстких дисков и других носителей информации. В настоящее время следователи предполагают, что киберпреступники предоставили возможность нелегального доступа к услугам платного ТВ нескольким сотням своих клиентов на территории в Германии и других странах Европы.

Генеральная прокуратура в Бамберге в настоящее время проводит расследования в отношении нескольких подозреваемых в осуществлении на территории пяти федеральных земель действий, имеющих признаки коммерческого компьютерного мошенничества и несанкционированного вмешательства в коммерческие системы технической защиты. Закон предусматривает за такие действия наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до десяти лет за каждый случай.

Общий ущерб, причинённый операторам услуг платного телевидения, является значительным и оценивается в семизначных суммах в евро. Ожидается, что в отношении клиентов кардшаринговой сети будут начаты дополнительные расследования.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», комментирует: «Борьба с пиратством остается ключевой задачей защиты прав интеллектуальной собственности во всем мире. 18 ордеров на обыск, почти 100 сотрудников полиции и 5 земель Германии вовлечены в операцию – стоит обратить внимание на организацию процесса по выявлению преступника, так как, независимо от региона или уровня преступления, правоохранительные органы относятся к каждому подобному делу с одинаково высоким уровнем реагирования. В Украине на данный момент ведется следствие в отношении 266 фигурантов уголовных дел, которые были инициированы участниками и партнерами Инициативы «Чистое небо», а за последние три года вынесено 39 судебных приговоров в сфере интеллектуальной собственности. Это хорошие показатели и мы надеемся, что к борьбе с пиратством будут присоединяться и другие правообладатели».

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