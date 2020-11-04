Кодек MPEG-5 Part 2 LCEVC (кодирование видео с улучшением качества низкого уровня сложности) получил статус стандарта ISO FDIS (ISO 23094-2).

Компания V-Nova, являющаяся ведущим поставщиком решений для компрессии видео, сообщает о важном этапе в реализации процесса разработки кодека MPEG-5 Part 2 LCEVC (кодирование видео с улучшением качества низкого уровня сложности), который отныне передан в MPEG/ISO в виде окончательного проекта с целью утверждения в качестве международного стандарта. Компания V-Nova была сопредседателем группы, занимавшейся разработкой стандарта, и внесла свой вклад в разработку основной технологии, которая легла в его основу.

MPEG-5 Part 2 LCEVC – стал первым получившим международное признание стандартом расширения для любой из существующих и разрабатываемых схем компрессии видео. Он повышает эффективность компрессии любого базового видеокодека (например, AVC, HEVC, AV1, EVC, JEM или VVC) и предлагает возможность улучшения качества изображения при снижении битрейта до 40% – как при проведении прямой трансляции, так и при передаче видео в режиме доступа по запросу. Кроме того, он обеспечивает повышение вычислительной эффективности кодирования видео в 2-4 раза. LCEVC обеспечивает возможность организации более экологичных и экономичных рабочих процессов, связанных с доставкой видео, сохраняя при этом совместимость с экосистемой устройств. Это позволит различным службам улучшить качество обслуживания зрителей без необходимости дублирования рабочих процессов или ожидания очередного цикла замены устройств.

Генеральный директор и соучредитель компании V-Nova Гвидо Мирди отметил: «Мы очень гордимся тем, что нам удалось внести свой вклад в процесс разработки этого инновационного стандарта в рамках очень успешного сотрудничества с лидерами отрасли. LCEVC призван уже сейчас обеспечивать проведение постепенных изменений в сфере использования множества существующих услуг, а также увеличить их прибыльность. Стандарт будет иметь широкое применение, мы уже наблюдаем огромный интерес к нему и постараемся сделать всё возможное для его быстрого внедрения».

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