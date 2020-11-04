«Что мне покупать – PS5 Digital Edition или же стандартную модель?» – этот вопрос задают многие геймеры.
Во время виртуального мероприятия «Future of Gaming», прошедшего 11 июня, компания Sony представила не одну, а целых две модификации модели игровой консоли Sony PlayStation 5. И у некоторых геймеров данная «двойная презентация» вызвала приступ нерешительности, поскольку они запутались в своих размышлениях о том, какая именно модель PS5 им подойдёт лучше всего. 16 сентября во время прямой интернет-трансляции PS5 Showcase игровой гигант наконец озвучил цены на обе консоли. PS5 Digital Edition стоит 399 долларов, а стандартная модель – 499 долларов.
Авторы данной публикации не ставят себе задачу заставить читателя непременно купить ту или иную модель. Они лишь постараются помочь принять осознанное решение – ведь угрызения совести покупателя никому не нравятся. Поэтому они предлагают внимательно и вдумчиво ознакомиться со всеми плюсами и минусами, свойственными модели Digital Edition и дисковой консоли, чтобы в итоге читатели могли купить себе именно ту модификацию PS5, которая сможет доставить максимум удовольствия и удовлетворения.
PS5 против PS5 Digital Edition – в чём их сходство и в чём различие?
PS5 Digital Edition и дисковая модель практически «идентичны», – это следует из интервью с генеральным директором Sony PlayStation Джимом Райаном.
Обе системы будут собраны на восьмиъядерном центральном процессоре на базе AMD Zen 2 с тактовой частотой 3.5 ГГц, иметь специальный графический процессор AMD RDNA 2 с тактовой частотой 10.28 терафлопс и 36 вычислительных блоков с тактовой частотой 2.23 ГГц, 16 Гб ОЗУ и специально для них разработанный SSD-диск объёмом 825 Гб.
Пара модификаций PS5 также может похвастаться невероятными функциями нового поколения, включая мгновенную скорость загрузки, поддержка графики в разрешении 8K и улучшенный 3D-звук.
Однако, несмотря на то, что между двумя консолями есть много общего, есть в них и некоторые различия, о которых стоит упомянуть отдельно.
1. Проигрыватель Blu-ray с поддержкой 4K
Каково же главное различие между двумя модификациями? Оно состоит в том, что PS5 Digital Edition не может работать с дисками. Это значит, что любую игру, в которую вы захотите сыграть на консоли Digital Edition, необходимо будет загружать из интернета, к примеру – из магазина PlayStation Store. Ваша бездисковая консоль станет центром загрузки цифрового контента, поскольку в PS5 Digital Edition не предусмотрена возможность работы с какими-либо физическими носителями.
Дисковая консоль, в свою очередь, с радостью будет принимать все ваши PS5-совместимые копии на физических носителей. Установленный в консоли оптический привод также является проигрывателем Blu-ray дисков и поддерживает видео в разрешении 4K. Дисковая консоль PS5 расширяет спектр домашних развлечений, которыми вы можете наслаждаться вместе с семьёй и друзьями, благодаря возможности воспроизводить диски DVD и Blu-ray.
2. Дизайн
Модель PS5 Digital Edition укомплектована встроенным дисководом, который нарушает симметрию консоли непривычной боковой выпуклостью и наличием заметного слота для оптического дисковода.
Многие эксперты уже пошутили на тему того, что дисковая версия PS5 выглядит так, словно она беременна и готовится родить через несколько месяцев.
Модель Digital Edition напротив кажется более изящной и симметричный, чем её «сестра» с «широкой» талией. Изогнутый белый корпус, драпирующий чёрную сердцевину, придаёт дизайну консоли модерный вид. С учётом сказанного выше, модель Digital Edition, возможно, визуально выглядит более привлекательно, чем её дисковая «сестра».
3. Цена
«Сколько стоит PS5 Digital Editiont?» – спрашивают многие геймеры. А стоит PS5 Digital Edition 13 499 грн. Цена стандартной же PS5 составляет 16 799 гривен.
Кому стоит покупать PS5 Digital Edition?
Если, несмотря на подробное описание различий в дизайне и цене, читатели всё ещё не могут определиться с тем, какую из модификаций системы PS5 следует покупать, то стоит ознакомиться с подробным списком тех, кто, по мнению авторов данной публикации, получит максимум удовольствия от покупки консоли Digital Edition.
- Интернет у вас работает отлично. Покупая PS5 Digital Edition, вы попадаете в полную зависимость от интернет-подключения. Позволяет ли ваше подключение скачивать 100 и более гигабайт данных? Происходит ли это достаточно быстро? Если качество вашего подключения к интернету оставляет желать лучшего вам стоит подумать о поиске более качественного провайдера или же покупать консоль PS5, поддерживающую работу с оптическими носителями информации.
- Вы не заморачиваетесь по поводу возможности иметь копии на физических носителях. Несмотря на то, что некоторые традиционалисты пока ещё не готовы отказаться от мира игр, записанных на физических носителях, другие с воодушевлением смотрят в цифровое будущее. Многие производители лэптопов уже отказались от установки оптических приводов, и игровые консоли движутся в том же направлении. Если возможность хранения игр исключительно в виде цифровой библиотеки вас нисколько не смущает, Digital Edition станет идеальной консолью.
- Вы приверженец симметричного дизайна. Некоторые люди очень привередливо относятся к дизайну вещей. Иных любителей PlayStation совершенно не волнует то, как выглядит консоль, другие же напротив – могут высказывать сильное недовольство, если дизайн консоли не соответствует их вкусовым предпочтениям. Многие высказывают своё отвращение к выпуклому оптическому приводу, установленному в дисковой консоли. Поэтому они выбирают Digital Edition из-за её более гладкого и более симметричного дизайна.
- Вы хотели бы немного сэкономить. Модель PS5 Digital Edition стоит на 3300 грн дешевле, чем её дисковый аналог, продаваемый по цене 16799 грн.
Кому стоит подумать о покупке дисковой консоли PS5?
Преимущество дисковой модификации PS5 заключается в том, что она не ограничивает вас одним единственным способом загрузки игр – вы можете выбирать между загрузкой игры с диска или скачиванием её цифровой копии из сети. Ниже приведён перечень людей, которые получат максимум удовольствия от стандартной PS5.
- Вы не хотите всецело зависеть от интернета. Если вы не желаете для загрузки игр попасть в полную зависимость от капризного интернета, вам стоит подумать о приобретении дисковой модификации PS5.
- У вас есть небольшая библиотека дисков с играми для PS4. Консоль PS5 имеет ограниченную обратную совместимость – она сможет поддерживать «практически все» из 100 наиболее популярных игр для Sony PlayStation 4 – предыдущей версии игровой консоли. Поэтому если вы хотите испытать чувство ностальгии, получаемое от игры в старые добрые игры на новой консоли, советуем вам покупать дисковую версию PS5.
- У вас имеется коллекция DVD и Blu—ray дисков. Время от времени у вас может возникать желание стереть пыль со своей коллекции DVD и посмотреть один или два фильма из неё. Вы не сможете это сделать, имея Digital Edition, поэтому, если вы хотите иметь консоль, которая способна поддерживать не только игры, но также DVD и Blu-ray, лучшим выбором для вас станет стандартная PS5.
- Вы любите покупать коллекционные издания игр. Некоторым геймерам нравятся пакеты коллекционных изданий, в которых могут присутствовать звуковые дорожки и закулисные кадры на DVD – словом, мультимедийные лакомства, которые вы не сможете отведать, имея модель PS5 Digital Edition.
- Вы традиционалист, который получает удовольствие от тактильных ощущений. Традиционалисты предпочитают физические копии, отчасти из-за удовольствия от тактильного ощущения, от чтения руководств к играм, движения пальцами по яркому и красочному вкладышу, от процесса вставки компакт-диска в оптический привод.
Выводы
Подводя итоги, отметим, что консоль PS5 Digital Edition наилучшим образом подойдёт для смелых геймеров, которые готовы с головой окунуться в неминуемое будущее мира игр, основанное исключительно на цифровых технологиях.
С другой стороны, стандартная модель PS5 лучше всего подходит для людей, которые всё ещё не совсем готовы пользоваться системой без оптического привода. При этом, геймеры с дисковой консолью смогут загружать в неё игры по двум каналам: цифровым и физическим.