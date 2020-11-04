«Что мне покупать – PS5 Digital Edition или же стандартную модель?» – этот вопрос задают многие геймеры.

Во время виртуального мероприятия «Future of Gaming», прошедшего 11 июня, компания Sony представила не одну, а целых две модификации модели игровой консоли Sony PlayStation 5. И у некоторых геймеров данная «двойная презентация» вызвала приступ нерешительности, поскольку они запутались в своих размышлениях о том, какая именно модель PS5 им подойдёт лучше всего. 16 сентября во время прямой интернет-трансляции PS5 Showcase игровой гигант наконец озвучил цены на обе консоли. PS5 Digital Edition стоит 399 долларов, а стандартная модель – 499 долларов.

Авторы данной публикации не ставят себе задачу заставить читателя непременно купить ту или иную модель. Они лишь постараются помочь принять осознанное решение – ведь угрызения совести покупателя никому не нравятся. Поэтому они предлагают внимательно и вдумчиво ознакомиться со всеми плюсами и минусами, свойственными модели Digital Edition и дисковой консоли, чтобы в итоге читатели могли купить себе именно ту модификацию PS5, которая сможет доставить максимум удовольствия и удовлетворения.

PS5 против PS5 Digital Edition – в чём их сходство и в чём различие?

PS5 Digital Edition и дисковая модель практически «идентичны», – это следует из интервью с генеральным директором Sony PlayStation Джимом Райаном.

Обе системы будут собраны на восьмиъядерном центральном процессоре на базе AMD Zen 2 с тактовой частотой 3.5 ГГц, иметь специальный графический процессор AMD RDNA 2 с тактовой частотой 10.28 терафлопс и 36 вычислительных блоков с тактовой частотой 2.23 ГГц, 16 Гб ОЗУ и специально для них разработанный SSD-диск объёмом 825 Гб.

Пара модификаций PS5 также может похвастаться невероятными функциями нового поколения, включая мгновенную скорость загрузки, поддержка графики в разрешении 8K и улучшенный 3D-звук.

Однако, несмотря на то, что между двумя консолями есть много общего, есть в них и некоторые различия, о которых стоит упомянуть отдельно.

1. Проигрыватель Blu-ray с поддержкой 4K

Каково же главное различие между двумя модификациями? Оно состоит в том, что PS5 Digital Edition не может работать с дисками. Это значит, что любую игру, в которую вы захотите сыграть на консоли Digital Edition, необходимо будет загружать из интернета, к примеру – из магазина PlayStation Store. Ваша бездисковая консоль станет центром загрузки цифрового контента, поскольку в PS5 Digital Edition не предусмотрена возможность работы с какими-либо физическими носителями.

Дисковая консоль, в свою очередь, с радостью будет принимать все ваши PS5-совместимые копии на физических носителей. Установленный в консоли оптический привод также является проигрывателем Blu-ray дисков и поддерживает видео в разрешении 4K. Дисковая консоль PS5 расширяет спектр домашних развлечений, которыми вы можете наслаждаться вместе с семьёй и друзьями, благодаря возможности воспроизводить диски DVD и Blu-ray.

2. Дизайн

Модель PS5 Digital Edition укомплектована встроенным дисководом, который нарушает симметрию консоли непривычной боковой выпуклостью и наличием заметного слота для оптического дисковода.

Многие эксперты уже пошутили на тему того, что дисковая версия PS5 выглядит так, словно она беременна и готовится родить через несколько месяцев.

Модель Digital Edition напротив кажется более изящной и симметричный, чем её «сестра» с «широкой» талией. Изогнутый белый корпус, драпирующий чёрную сердцевину, придаёт дизайну консоли модерный вид. С учётом сказанного выше, модель Digital Edition, возможно, визуально выглядит более привлекательно, чем её дисковая «сестра».

3. Цена

«Сколько стоит PS5 Digital Editiont?» – спрашивают многие геймеры. А стоит PS5 Digital Edition 13 499 грн. Цена стандартной же PS5 составляет 16 799 гривен.

Кому стоит покупать PS5 Digital Edition?

Если, несмотря на подробное описание различий в дизайне и цене, читатели всё ещё не могут определиться с тем, какую из модификаций системы PS5 следует покупать, то стоит ознакомиться с подробным списком тех, кто, по мнению авторов данной публикации, получит максимум удовольствия от покупки консоли Digital Edition.

Интернет у вас работает отлично. Покупая PS5 Digital Edition, вы попадаете в полную зависимость от интернет-подключения. Позволяет ли ваше подключение скачивать 100 и более гигабайт данных? Происходит ли это достаточно быстро? Если качество вашего подключения к интернету оставляет желать лучшего вам стоит подумать о поиске более качественного провайдера или же покупать консоль PS5, поддерживающую работу с оптическими носителями информации. Вы не заморачиваетесь по поводу возможности иметь копии на физических носителях. Несмотря на то, что некоторые традиционалисты пока ещё не готовы отказаться от мира игр, записанных на физических носителях, другие с воодушевлением смотрят в цифровое будущее. Многие производители лэптопов уже отказались от установки оптических приводов, и игровые консоли движутся в том же направлении. Если возможность хранения игр исключительно в виде цифровой библиотеки вас нисколько не смущает, Digital Edition станет идеальной консолью. Вы приверженец симметричного дизайна. Некоторые люди очень привередливо относятся к дизайну вещей. Иных любителей PlayStation совершенно не волнует то, как выглядит консоль, другие же напротив – могут высказывать сильное недовольство, если дизайн консоли не соответствует их вкусовым предпочтениям. Многие высказывают своё отвращение к выпуклому оптическому приводу, установленному в дисковой консоли. Поэтому они выбирают Digital Edition из-за её более гладкого и более симметричного дизайна. Вы хотели бы немного сэкономить. Модель PS5 Digital Edition стоит на 3300 грн дешевле, чем её дисковый аналог, продаваемый по цене 16799 грн.

Кому стоит подумать о покупке дисковой консоли PS5?

Преимущество дисковой модификации PS5 заключается в том, что она не ограничивает вас одним единственным способом загрузки игр – вы можете выбирать между загрузкой игры с диска или скачиванием её цифровой копии из сети. Ниже приведён перечень людей, которые получат максимум удовольствия от стандартной PS5.

Вы не хотите всецело зависеть от интернета. Если вы не желаете для загрузки игр попасть в полную зависимость от капризного интернета, вам стоит подумать о приобретении дисковой модификации PS5. У вас есть небольшая библиотека дисков с играми для PS4. Консоль PS5 имеет ограниченную обратную совместимость – она сможет поддерживать «практически все» из 100 наиболее популярных игр для Sony PlayStation 4 – предыдущей версии игровой консоли. Поэтому если вы хотите испытать чувство ностальгии, получаемое от игры в старые добрые игры на новой консоли, советуем вам покупать дисковую версию PS5. У вас имеется коллекция DVD и Blu—ray дисков. Время от времени у вас может возникать желание стереть пыль со своей коллекции DVD и посмотреть один или два фильма из неё. Вы не сможете это сделать, имея Digital Edition, поэтому, если вы хотите иметь консоль, которая способна поддерживать не только игры, но также DVD и Blu-ray, лучшим выбором для вас станет стандартная PS5. Вы любите покупать коллекционные издания игр. Некоторым геймерам нравятся пакеты коллекционных изданий, в которых могут присутствовать звуковые дорожки и закулисные кадры на DVD – словом, мультимедийные лакомства, которые вы не сможете отведать, имея модель PS5 Digital Edition. Вы традиционалист, который получает удовольствие от тактильных ощущений. Традиционалисты предпочитают физические копии, отчасти из-за удовольствия от тактильного ощущения, от чтения руководств к играм, движения пальцами по яркому и красочному вкладышу, от процесса вставки компакт-диска в оптический привод.

Выводы

Подводя итоги, отметим, что консоль PS5 Digital Edition наилучшим образом подойдёт для смелых геймеров, которые готовы с головой окунуться в неминуемое будущее мира игр, основанное исключительно на цифровых технологиях.

С другой стороны, стандартная модель PS5 лучше всего подходит для людей, которые всё ещё не совсем готовы пользоваться системой без оптического привода. При этом, геймеры с дисковой консолью смогут загружать в неё игры по двум каналам: цифровым и физическим.

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