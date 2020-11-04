Vodafone расширил сеть LTE 900 МГц, запустив 4G в диапазоне 900 МГц в Харьковской области. Новое покрытие охватило скоростным интернетом более 300 населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом получили 122 тысячи жителей Харьковской области. Для этого оператор установил 43 базовые станции. Всего сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 3800 населенных пунктов.

«На сегодня оператор запустил более 600 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 3800 населенных пунктов. На этой территории проживает около 3,2 миллиона человек. Сеть LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях и городе Ивано-Франковск», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе Vodafone запустил 4G LTE 900 МГц в Кировоградской области. Оператор подключил к сети 227 населенных пунктов, благодаря чему доступ к 4G LTE 900 МГц получили 118 тысяч человек.

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