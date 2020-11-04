Vodafone внедрит IoT в международных речных перевозках

Сеть NB-IoT от Vodafone будет использоваться в в международных речных перевозках. Оператор подписал меморандум о сотрудничестве с Украинским Дунайским пароходством, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, меморандум был подписан удаленно при помощи Mobile ID от Vodafone. Метод подразумевает электронную идентификацию личности и электронной подписи с использованием SIM-карт нового поколения.

После подписания меморандума сеть NB-IoT от Vodafone будет задействована для мониторинга перемещения судов, отслеживания груза, обеспечения объектов связью и многого другого. Кроме того, возможности Big Data аналитики будут использованы для последующего создания систем прогнозирования эффективности и предотвращения потерь.

«За последний год мы сделали все необходимые шаги для запуска полноценного «интернета вещей» в Украине. Мы построили сеть NB-IoT, тестирование которой показало качественную и стабильную работу. Мы имеем собственный data-центр, который позволяет обрабатывать и хранить огромные массивы данных, сгенерированные «умными» устройствами. Украинский Vodafone был подключен к глобальной connectivity платформе Vodafone, что позволяет не только использовать или адаптировать любые глобальные решения компании, но и обеспечить непрерывную передачу и обработку данных как на территории Украины, так и во всех странах присутствия глобального оператора, – отмечает начальник департамента цифровых решений и платформ Vodafone Украина Николай Тракнов.

Как отметил и.о. председателя Правления Украинского Дунайского пароходства Алексей Хомяков, сотрудничество с Vodafone поможет УДП перейти на новый уровень обслуживания. С использованием технологий IoT и Big Data команда УДП надеется найти новые ниши на рынке перевозок, создать наиболее оптимальные и эффективные модели движения флота и использования ресурсов компании.

Напомним, в прошлом месяце Vodafone представил решения для умных городов на базе IoT и Big Data. Технологии компании помогу реализовать услугу «умного учета» водоснабжения, мониторинг и автоматическое управление утилизацией мусора, экологический мониторинг и т.д.

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