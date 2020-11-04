Компания Hrvatski Telekom сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 5G. Услуга будет доступна в таких городах как Загреб, Риека, Сплит, Осиек, Самобор и Света-Неделя.

Технология беспроводной связи 5G позволит компании Hrvatski Telekom создать сеть будущего, которая даст возможность подключать и автоматизировать работу многочисленных датчиков, промышленных устройств, автономных транспортных средств, дронов, а также использовать последние достижения в области телемедицины.

Ввод в эксплуатацию сети 5G является естественным продолжением работ, связанных с процессом построения сети будущего, которую компания Hrvatski Telekom начала разворачивать и тестировать в марте 2019 года. Проведение модернизации мобильной сети создало все предпосылки для того, чтобы сделать очередной шаг. Вводя сеть 5G в коммерческую эксплуатацию, компания Hrvatski Telekom ставит Хорватию в один ряд с множеством других европейских и мировых рынками, которые уже используют широкие возможности и преимущества, предоставляемые технологией 5G.

Сеть 5G основана на использовании технологии динамического разделения спектра — DSS (Dynamic Spectrum Sharing), которая позволяет в настоящее время использовать существующие частоты для нужд 5G. Технология DSS даёт возможность запустить сеть 5G достаточно быстрыми темпами, снижая при этом потребность в новых базовых станциях и местах их установки при использовании определённых частот 5G.

Компания Hrvatski Telekom обеспечит возможность подписчикам избранных тарифных планов года пользоваться услугами сети 5G до 10 июня 2021 – разумеется, при условии их нахождения в регионах, имеющих покрытие 5G, и использования 5G-совместимых устройств.

Костас Небис, генеральный директор Hrvatski Telekom:

Запуск сети 5G в коммерческую эксплуатацию является важной вехой не только в истории компании Hrvatski Telekom, но также и для всей телекоммуникационной отрасли Хорватии, поскольку мы представляем сеть будущего.

Борис Дрило, директор отдела информационных технологий Hrvatski Telekom:

Внедрение технологии 5G сделает возможным дальнейшее развитие не только существующих, но также и совершенно новых цифровых услуг, таких как сетевые датчики и искусственный интеллект в контексте «умных и зелёных решений» в производстве, сельском хозяйстве, секторе здравоохранения и сфере государственного управления.

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