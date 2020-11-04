Новая технология производства OLED дисплеев может существенно улучшить качество картинки на экранах телевизоров, телефонов и гаджетов виртуальной реальности.

Группа исследователей из Стэнфордского университета и компании Samsung разработала новую экспериментальную концепцию OLED-дисплея со сверхвысоким разрешением. Новая «метафотонная» технология отображения может улучшить чистоту передачи цветов на существующих OLED-экранах и способна потенциально повысить плотность размещения пикселей до невероятной отметки – 10 000 пикселей на дюйм (ppi).

Когда мы говорим о разрешении дисплеев, то оно обычно выражается в виде общего количества пикселей. Например, дисплей Full HD имеет разрешение 1920×1080 пикселей, а 4K может похвастаться разрешением 3840×2160 пикселей. Однако, это ещё далеко не полная информация, описывающая качество изображения. Все последние модели смартфонов этого года выпуска имеют дисплеи с плотностью размещения пикселей, которая колеблется в пределах от 450 до 600 пикселей на дюйм, однако, когда речь заходит о большом 65-дюймовом телевизоре, то она может упасть до 100-250 пикселей на дюйм лишь потому, что аналогичное количество пикселей просто рассредоточивается на большей площади.

В процессе нового исследования группе ученых удалось разработать технологию производства OLED-дисплеев, которая, очевидно, может позволить добиться беспрецедентной плотности в 10 000 пикселей на один дюйм. При столь высоком количестве пикселей, заполняющих дисплей, человеческому глазу будет практически невозможно различить их, что придаст изображению уровень детализации, близкий к тому, который мы видим в реальном мире.

Столь невероятно высокая чёткость может быть очень полезна для гарнитур виртуальной реальности, в которых плотность размещения пикселей представляет особую важность. Из-за того, что эти экраны находятся всего лишь в нескольких сантиметрах от наших глаз, нам намного легче заметить промежутки между пикселями – и, если они слишком широкие, у вас может возникнуть ощущение, что вы смотрите на виртуальный мир через сетчатую дверь.

В процессе разработки новой технологии группа исследователей добавила дополнительный слой в нижнюю часть стандартного стека OLED. Обычно эти устройства состоят из нескольких слоёв органических светоизлучающих материалов, зажатых между электродами. Данные светоизлучатели при активации при помощи электродов излучают красный, зелёный либо синий свет, придавая пикселю необходимый цвет.

Новый слой – это так называемая оптическая метаповерхность, на которую нанесён узор с наноразмерными волнами. Они видоизменяют способ отражения света, изменяя тем самым принципы резонирования различных цветов в каждом пикселе. Это, по словам команды исследователей, позволяет настраивать различные длины световых волн, создающих каждый из цветов, и таким образом все пиксели могут иметь одинаковую высоту. В конечном итоге это означает, что экраны могут стать более плоскими, более тонкими и более простыми в производстве.

Для проверки разработанной концепции группа исследователей создала небольшие экспериментальные устройства. В процессе работы с ними учёные обнаружили, что в сравнении с обычными OLED-дисплеями, устанавливаемыми в телевизорах и прочих габаритных устройствах, новые метафонические устройства сохраняют более высокую «чистоту» цвета и обладают вдвое большей эффективностью люминесценции, которая выражается в соотношении яркости и энергоэффективности. И, конечно же, следует помнить о преимуществе плотности размещения пикселей в 10 000 ppi.

Учёные заявили, что в настоящее время компания Samsung изучает возможности масштабирования технологии для её последующего использования в полноразмерном дисплее. Ранее в компании Samsung Electronics также сообщали о разработке новой технологии Blue QLED.

Материалы исследования были опубликованы в журнале Science.

Источник: Stanford University

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