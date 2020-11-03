SES и CANAL+ подписали новые соглашения о расширении сотрудничества в Западной Европе, Центральной Европе и Африке. Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно данным, новое соглашение укрепляет давнее партнёрство компании и продлевает их сотрудничество до конца десятилетия. CANAL+ продолжит транслировать каналы в качестве UHD, HD и SD с использованием спутниковой ёмкости SES.

«Продление контракта на использование нескольких транспондеров продлевает отношения SES и CANAL+ до конца десятилетия. Это позволяет SES поддерживать французского оператора платного телевидения в трансляции высококачественных программных пакетов для миллионов домов по всему миру на 19,2 градусах восточной долготы, 23,5 градусах восточной долготы и 22 градусах западной долготы. Новый контракт представляет собой дополнительный гарантированный портфель в размере более 230 миллионов евро и включает варианты для дополнительных возможностей и расширений», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в прошлом месяце SES присоединилась в качестве партнера к Microsoft Azure Orbital. Сервисы удаленного управления SES станут частью новой многоорбитальной спутниковой связи Microsoft, интегрированной с Azure.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.