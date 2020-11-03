Vodafone TV снизил стоимость пакета «Оптимальный». Теперь пользователи сервиса могут смотреть фильмы и сериалы за 99 грн в месяц, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, пакет «Оптимальный» дает возможность смотреть более 170 телеканалов, в том числе, премиальные каналы VIP Premiere HD, VIP Megahit HD с сотнями премьер каждый месяц. Также зрителям «Оптимального» доступны культовые сериалы и премьеры от HBO, Sony, FOX, Starz.

В то же время Vodafone TV объявил о начале впуске нового пакета — «Оптимальный Спорт». Он предоставляет доступ к спортивным каналам Футбол 1/2/3, Setanta Sports, Viasat Sport и XSPORT. Также «Оптимальный Спорт» предлагает весь контент, присутствующий в базовом пакете «Оптимальный».

Отмечается, что стоимость пакета «Оптимальный Спорт» составляет 209 гривен в месяц. Для его подключения необходимо отправить бесплатное сообщение с текстом «1» на номер 30096.

Напомним, в сентябре Vodafone пополнил библиотеку в пакете «Кино+» на Vodafone TV. Зрителям стали доступны более 2000 фильмов мировых киностудий.

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