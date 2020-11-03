Киевстар установил новый рекорд скорости в сети 4G. Совместно с технологическим партнёром Huawei оператору удалось достичь скорости передачи данных свыше 800 Мбит/с, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, достичь такого показателя удалось благодаря одновременному использованию частот 900 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц (агрегации частот). Киевстар с 2018 года работает над улучшением сети 4G при помощи агрегации частот 1800 МГц и 2600 МГц, а с июня этого года оператор начал использовать частоты в диапазоне 900 МГц для расширения покрытия в маленьких сёлах.

«Результаты новых тестов еще раз подтверждают, что потенциал для развития 4G в Украине очень большой. Поэтому, по моему мнению, в ближайшие несколько лет телеком индустрии нужно сосредоточиться именно на этой радио технологии. И на том, чтобы скоростной интернет был доступен для более чем 90% украинцев. Для этого Киевстар ежегодно инвестирует 4-5 млрд грн в развитие собственной телеком инфраструктуры», – сообщает директор по планированию и управлению качеством сетей Киевстар Василий Пантов.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар расширил 4G-покрытие в 9 областях Украины. Для этого оператор установил в населенных пунктах 29 базовых станций. Всего компания построила свыше 38 тысяч базовых станций.

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