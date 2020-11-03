Vodafone работает над строительством сети фиксированного интернета. Компания будет предоставлять конвергентные услуги, поскольку на них есть большой спрос, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова, выход на рынок фиксированной связи для Vodafone является приоритетом на ближайшие два года. По ее словам, компания готова инвестировать в это направление «от сотен миллионов до миллиарда гривен и больше».

«Мы планируем серьезно проинвестировать этот бизнес. Акцент — на строительстве собственной сети. Работа над проектом уже началась. Также мы не исключаем использования гибридной модели, которая включает как строительство собственных гринфилдов, так и покупку компаний», — сказала Устинова.

Она также отметила, что планы компании по предоставлению конвергентных услуг связано со спросом со стороны абонентов. Клиенты компании хотят получать все услуги: мобильную связь, мобильный и домашний интернет и телевидение с гарантированным качеством и удобным сервисом.

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