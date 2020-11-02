Киевстар представил новую услугу для защиты данных своих клиентов — «Защита альфанумерических имен». Сервис отслеживает и блокирует фишинговые SMS, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, новая услуга подразумевает постоянный мониторинг альфанумерических имен в SMS, отправляемых абонентам. Альфанумерическое имя – это буквенная или цифровая подпись, которая отображается в строке отправителя SMS.

«Кому может быть полезна «Защита альфанумерических имен»? Всем компаниям и учреждениям, которые используют в работе SMS: банки, почтовые операторы, ритейл, представители сферы услуг и другие. Чаще всего фишинг-SMS отправляются с использованием коммерческих наименований и торговых марок известных на рынке компаний. Потому в ряде сообщений со схожих альфа-имен абоненты могут не заметить разницы и автоматически предоставить мошенникам данные о себе либо своем банковском счете», – рассказал директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман.

Отмечается, что Киевстар будет контролировать, чтоб абоненту приходили SMS только от партнёров, а не от третьих лиц. Доставка абонентам Киевстар SMS, где используются оригинальные и визуально похожие альфанумерические имена партнера, которые приходят от лиц, не уполномоченных та такие рассылки, будет блокироваться автоматически.

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