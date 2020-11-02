31 октября в Лондоне на SSE Arena был проведен бой между Дереком Чисорой и Александром Усиком. Особенностью этого поединка был тот факт, что в Британии и Украине его транслировали исключительно по системе pay-per-view, то есть оплата доступа к конкретному событию.

Год назад в блоге вышел материал Не такое уже и плохое это украинское телевидение? В 2019 году зрители жаловались на «засилье» спонсоров и рекламодателей в эфире телеканала «Интер», который доступен в бесплатном эфире Т2 большинству телезрителей. Наступил 2020 год, экономический кризис, карантин и коронавирус, формат продажи pay-per-view дошел до Украины, минуя этап «платные телеканалы».

В Британии за доступ к трансляции житель туманного Альбиона должен был заплатить BSkyB сумму в 20 фунтов стерлингов.

В Украине права на бой приобрела платформа Megogo. В зависимости от платформы и платежной системы стоимость варьировалась в день боя от 39 до 55 гривен. До 30 октября доступ к трансляции отдавали за сумму от 25 гривен.

Показ бокса по системе pay-per-view вызвал волну негодований в сети интернет, а на странице боя на Megogo количество дизлайков превышает количество лайков.

Главный из вопросов был: почему не телеканал «Интер»?

Любой профессиональный вид спорта – это в первую очередь бизнес, а бизнес – это деньги. Футболисты и клубы, принимая участия в Лиге Чемпионов или Лиге Европы рассчитывают на щедрые бонусы от УЕФА. Также и боксеры, защищая титулы – рассчитывают на серьезное вознаграждение. Ориентировочный гонорар Усика – около $2 млн. за участие в бою, Чисора может рассчитывать на $5.2 млн.

Учитывая тот факт, что бой проводился без зрителей, в связи с пандемией коронавируса, источников доходов для организаторов было три: рекламодатели, спонсоры, продажа телевизионных прав.

Судя по тому, что телеканал «Интер» перестал приобретать права на показ топовых боксерских поединков – это яркий показатель, что с деньгами на украинском рынке не все хорошо. Если в стране рекламный рынок бедный, чтобы оплатить общенациональный показ, а граждане любят бесплатно и всегда – результат не заставляет себя ждать.

Транслятор не готов инвестировать в продукт, который не окупится спонсорами… Спонсоры не готовы инвестировать в продукт, когда у населения низкая покупательная способность.

А если в стране вдобавок к стагнации рекламного рынка еще и рынок платного ТВ – нищий, где большинство граждан предпочитает шару на шару, то никакого шоу в следующий раз никто не покажет… Убытки никого не интересую…

Для многих оказалось суровой правдой, что телевидение – это бизнес, а не меценатство.

Почему Megogo показали бой по системе pay-per-view?

Судя по тому, что «Интер» перестал показывать боксерские поединки, очередь из украинских покупателей не стоит. Для Megogo как ОТТ платформы покупка прав на популярное событие носило три составляющих:

заявить о себе как игроке на рынке покупки спортивных событий подобного уровня;

отработать технологию продаж спортивных событий;

прокачать комментаторов в полевых условиях.

И не факт, что, судя по финансовым показателям, это явления будет носить регулярный характер. Все зависит от абонентов, готовых оплачивать развитие украинского спорта и телевизионных трансляций.

Ситуация с миграцией прав показала, что если вы хотите зрелищ – учитесь за них платить!

Дяди с деньгами уже не готовы оплачивать ваши развлечения.

Почему по Рен ТВ и Беларусь 5 показали?

Потому что в РФ действует программа нефть в обмен на зрелища со спонсированием телеканалов от продажи нефти и газа. И она реально работает. Там еще и рынок платного ТВ работает. В отличие от Украины. Только на платном спутнике 20 млн. абонентов. Ну любят россияне платить за зрелища… что поделаешь? С телеканалом Беларусь 5 схожая история – права оплачены из бюджета, а учитывая, что у государства собственных денег нет, – просмотр оплачен беларусами.

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