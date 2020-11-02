Киевстар открывает безлимит на популярную соцсеть TikTok. До 30 ноября абоненты оператора смогут пользоваться приложением без списания мегабайтов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, ранее Киевстар сделал TikTok безлимитным для абонентов некоторых тарифов. Теперь же свободное пользование соцсетью доступно абсолютно всем клиентам оператора, вне зависимости от условий тарифа.

«Каждый день 1,5 млн наших абонентов пользуется ТikTok и их количество постоянно растет. Поэтому на целый месяц мы решили сделать эту соцсеть безлимитной для всех абонентов, чтобы у них не списывались мегабайты и они сэкономили свои деньги», – сообщил директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман.

Отмечается, что для пользования акцией абонентам не нужно никаких настроек или доплат. Необходимо лишь набрать на смартфоне код *262#. Абонент должен иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям тарифного плана и пользоваться официальным приложением TikTok.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар открыл безлим на пользование Instagram. В течение октября оператор не списывал мегабайты за пользование этой соцсетью.

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