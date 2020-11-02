Апостроф TV начал вещание в T2. Передачи канала в цифровом эфирном ТВ доступны в Киеве и Киевской области с 30 октября, сообщает пресс-служба.

Как сообщила генеральный продюсер Апостроф TV Ирина Король, запуск вещания в T2 на территории Киевской области — это только начало. В дальнейшем руководство планирует получить разрешение на вещание в T2 по всей территории Украины.

«Мы ждали этого решения Нацсовета с нетерпением. Нам очень приятно, что профессионализм работы команды Апостроф TV получил надлежащую оценку и качественный информационно-аналитический контент теперь будет доступен каждому зрителю в Киеве и столичном регионе. А значит — зрители смогут получать сбалансированную, интересную и объективную информацию. В планах, конечно же, расширить наше вещание в Т2 на всю Украину. Поэтому я могу только сказать: «Апостроф TV — продолжение следует!», — сказала она.

Напомним, с 1 июня текущего года Апостроф TV начал спутниковое вещание. Канал доступен на спутнике Astra-4A (4,8 гр.в.д.).

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