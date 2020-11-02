Компании Verizon, Ericsson и Qualcomm заявили, что во время лабораторных испытаний им удалось достичь скорости передачи данных в сети 5G на уровне 5.06 Гбит/сек. Во время демонстрации использовались волны миллиметрового диапазона, а также агрегация несущих – технология, позволяющая объединять несколько каналов спектра. Для проведения демонстрации компании объединили восемь отдельных каналов спектра для достижения мультигигабитных скоростей.

При проведении демонстрации использовались 5G-радиоприёмники, разработанные компанией Ericsson Radio System, и тестовое устройство для смартфонов 5G, работающее на модемной радиочастотной системе Qualcomm Snapdragon X60 5G с антенными модулями миллиметрового диапазона.

Скорость в 5.06 Гбит/сек обеспечивалась благодаря использованию полосы пропускания шириной 800 МГц в диапазоне миллиметровых волн 28 ГГц в сочетании с полосой 40 МГц для привязки к 4G LTE. Такая комбинация диапазонов поддерживается на коммерческом уровне в портфеле Ericsson Radio System, а также в нескольких доступных сегодня в продаже 5G-совместимых устройствах, работающих на базе модемной радиочастотной системы Snapdragon X55 5G.

По словам Ханнеса Экстрёма, руководителя линейки 5G-продуктов в Business Area Networks в компании Ericsson, преодоление во время испытаний барьера в 5 Гбит/сек, «обеспечило самый высокий показатель скорости, когда-либо достигнутой для одного устройства».

Ранее в этом году компания Samsung Electronics сообщила о том, что ей удалось достичь максимальной скорости в сети 5G на уровне в 4.3 Гбит/сек во время проведения лабораторной демонстрации. При проведении данного теста также использовалось агрегирование несущих для объединения нескольких каналов миллиметрового диапазона в полосу 800 МГц.

Во время апрельских испытаний использовался блок доступа миллиметрового диапазона Samsung 5G, который включает в себя себе традиционный модуль базовой полосы частот, радио и антенну. Для проведения демонстрации компания Samsung задействовала два тестовых устройства, оснащённых новейшим чипсетом для модема 5G. Устройства отправляли сигналы на блок доступа миллиметрового диапазона, обеспечивая скорость примерно в 4.3 Гбит/сек для каждого, благодаря чему была достигнута общая максимальная для отрасли пиковая скорость в 8.5 Гбит/сек.

Компания Verizon запустила на общенациональном уровне сеть 5G с динамическим разделением спектра. Однако по-настоящему высокие скорости передачи данных в рамках службы 5G Nationwide от компании Verizon появляются в миллиметровом диапазоне волн.

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