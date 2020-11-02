В России завершают разработку плана развития сетей пятого поколения. «Ростех» и «Ростелеком» распланировали развертывание 5G на десять лет вперёд, передают Ведомости.

Согласно плану, уже к 2023 г. в российских сетях пятого поколения должно быть 200 000 абонентов, а к 2024 г. – 5 млн. Для этого необходимо решить ряд вопросов, в частности регуляторных.

Обсуждается также и показатель в 50 млн абонентов 5G к 2030 году. Однако пока что он не утвержден, как и документ в целом.

Как сообщил представитель МТС Алексей Меркутов, темпы развития 5G и прироста абонентов зависят от того, насколько скоро операторам выделят необходимый частотный ресурс.

В дорожной карте не указано, в каком диапазоне будут работать операторы, однако оптимальным для этих целей считается диапазон 3,4–3,8 ГГц, занятый силовиками. По словам управляющего партнера AC&M Consulting Михаила Алексеева, проникновение 5G в России не будет массовым, пока операторы не получат эти частоты.

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