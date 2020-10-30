Исследование показало, что телеком-операторы готовы предоставлять услуги умного дома для абонентов, если будет четкий план действий и помощь в подключении услуг.

Информационно-аналитический портал Mediasat вместе со стартапом ОМО провел опрос среди интернет-провайдеров, чтобы узнать о перспективах развития украинского телеком-рынка.

В исследовании приняли участие 284 представителя индустрии, среди которых CEO, сооснователи и управляющие компаний, CTO и медиаэксперты. Они ответили на вопросы, которые касались текущей ситуации в отрасли, ее ключевых проблем и готовности к предстоящим инновациям.

Относительно нынешней обстановки на рынке мнения разделились. Большинство провайдеров считает, что телеком-индустрия находится на этапе роста — 37.5%. Столько же утверждает, что она в процессе стагнации.

По мнению опрошенных, ценовые войны с конкурентами являются наиболее важной проблемой в отрасли. На втором месте оказались взаимоотношения с ОСМД и управляющими компаниями. Меньше всего респондентов волнуют кражи оборудования и проблемы с законодательством — за них проголосовали 25% участников.

Что касается сферы услуг, которые являются наиболее перспективными для телеком-операторов, 75% опрошенных сошлись во мнении, что это системы умного дома, видеонаблюдение, а также телевидение и другой контент-провайдинг. Домофон и сервисное обслуживание разделили второе место — за них проголосовали 50% респондентов. Наименее популярным оказался хостинг и облачные услуги. А кондиционеры и другая климатическая техника не получили ни одного голоса.

Все участники отметили, что им было бы интересно предоставлять услуги по установке и обслуживанию систем умного дома для абонентов. По их мнению, интернет-провайдеры могли бы устанавливать оборудование и настраивать умные устройства. Чуть меньше респондентов также выбрали обслуживание оборудования и умных устройств — 87.5%. На третьем месте — продажа оборудования и дополнительных услуг.

Среди других сервисов, которые привлекли внимание телеком-операторов, оказались видеонаблюдение, снятие показаний счетчиков, охрана помещения и услуги удаленного консьержа.

В то же время участники подчеркнули, что главной преградой при внедрении умных услуг является непонимание бизнес-модели и будущих процессов, а также трудности в обучении сотрудников. Тем не менее большинство готово начать, если будет понятный план действий и помощь в подключении услуг.

Результаты опроса показывают открытость украинского рынка к предстоящим инновациям. Провайдеры заинтересованы в сфере умных технологий. Они готовы развивать отрасль и предоставлять абонентам новые услуги, которые значительно улучшат жизнь украинцев.

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