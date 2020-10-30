Киевстар продолжает расширять покрытие 4G в Украине. Оператор увеличил количество населенных пунктов с доступом к сети четвертого поколения в 9 областях страны, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, возможность пользоваться интернетом со скоростью до 100 Мбит/с от Киевстар получили более 160 тысяч человек. Для этого оператор установил в населенных пунктах 29 базовых станций. Всего компания построила свыше 38 тысяч базовых станций.

«Мобильная связь 4G стала доступна в городах Горняк, Очеретино, Родинское, Сиверск (Донецкой), Жидачив, Ходоров, Буськ (Львовской), Котельва (Полтавской), Балаховка, Молодежное, (Кировоградской) и десятках сел», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на днях Киевстар подключил к 4G более 180 сел в Сумской области. Оператор оборудовал 27 базовых станций современными технологическими средствами радиосвязи стандарта LTE, благодаря чему более 46 000 человек получили доступ к мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/с.

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