MEGOGO увеличил количество каналов для своих зрителей в Беларуси. Теперь пользователям сервиса доступны ещ 20 разножанровых каналов, сообщает TVnews.by.

Согласно данным, сервис пополнился различными фильмовыми («Кинопремьера», «Кинохит», «Наше новое кино» и т.д.), развлекательными (HD Life, «Авто Плюс», «Кухня ТВ» и т.д.), познавательными («365 дней ТВ», «Кто есть кто») и спортивными («БОКС ТВ ПЛЮС», М-1 Global) каналами.

Всего MEGOGO предлагает 184 канала. Недавно добавленные каналы, как и все остальные на медиасервисе, имеют интерактивные функции. В частности, зрители могут пользоваться телеархивом, ставить паузу и перематывать.

Напомним, в субботу, 31 октября, MEGOGO проведёт эксклюзивную трансляцию боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Посмотреть поединок в Украине возможно только на MEGOGO.

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