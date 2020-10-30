Канала «Украина 24» теперь доступен на международной новостной платформе Feedc.com. Смотреть канал можно через веб-браузеры или приложение для смартфона, сообщает пресс-служба «Медиа Группы Украина».

Согласно данным, платформа Feedc.com является интерактивной, то есть пользователи могут писать статьи и добавлять собственный контент и обмениваться мнением. По словам директора департамента дистрибуции каналов и медиаплатформ Александра Ремезовского, присутствие «Украины 24» на такой платформе делает канал самым технологичным в Украине.

«Благодаря сотрудничеству с Feedс.com мы вступаем в эру нового потребления информационного контента. В одном месте в удобном формате приложения на телефоне можно смотреть новости страны, обсуждать аналитические проекты и делиться мнением. Для “Украины 24” – это новый уровень дистрибуции, расширение покрытия и переход в диджитал. “Украина 24” стал не только главным информационным каналом страны, но и наиболее технологичным», — сказал он.

Напомним, телеканал «Украина 24» начал вещать в декабре 2019 года. В его создании приняли участие специалисты информационной платформы «Сегодня» и телеканала «Украина». По данным пресс-службы, за полгода с момента запуска канал показал самые высокие темпы роста показателей среди конкурентов.

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