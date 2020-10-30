Тяжеловесы Дерек Чисора и Александр Усик встретятся на ринге 31 октября в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе. Боксеры должны была сойтись в спарринге на ринге 23 мая, но из-за пандемии были вынуждены отложить поединок.

В России права на бой приобрел онлайн-сервис AMEDIATEKA. Прямой эфир без рекламных блоков пройдет на канале А1 (Amedia TV), а на следующий день поединок будет доступен в записи на платформе.

Александр Усик (17-0, 13 нокаутов) перешел в супертяжелый вес после эпохи доминирования в первом тяжелом весе. До этого момента ему потребовалось всего 16 побед, чтобы зарекомендовать себя наилучшим образом. Он встречался с такими опытными соперниками, как Кшиштоф Гловацкий, Майкл Хантер, Марко Хук, Майрис Бриедис и Мурат Гассиев. В супертяжелом весе он начал свою карьеру с победы техническим нокаутом в седьмом раунде над Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.

Дерек Чисора (32–9, 23 нокаута) — бывший претендент на титул чемпиона мира, победивший Дэвида Прайса в четырех раундах в октябре 2019 года.

В случае победы над Дереком Чисорой Александр Усик сможет встретится с нынешним обладателем пояса WBO Энтони Джошуа.

В декабре 2019 года AMEDIATEKA и DAZN объявили о сотрудничестве. Все пользователи онлайн-кинотеатра AMEDIATEKA на эксклюзивных условиях получили доступ к проектам одного из главных спортивных стриминговых сервисов — DAZN Originals. В пакет вошли документальные фильмы и сериалы о людях, изменивших спортивную индустрию.

DAZN — это спортивный стриминговый сервис, основанный в Лондоне в 2015. Год спустя DAZN был запущен в Австрии, Германии, Швейцарии и Японии, а для жителей Канады он стал доступен в 2017. В дальнейшем произошел запуск в Соединенных Штатах Америки, Италии, Испании и Бразилии.

Онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA является частью AMEDIA TV и демонстрирует рейтинговые сериалы одновременно с их выходом в США и Великобритании. Контент производится ведущими студиями и телеканалами — HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, Starz, BBC, Fremantle, Studio Canal и др. Сервис Амедиатека доступен на всех основных платформах: интернет, мобильные телефоны, Smart TV, Apple TV и приставки операторов платного телевидения.

Напомним, на территории Украины эксклюзивную трансляцию боя Усик – Чисора проведёт медиасервис MEGOGO.

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