«Триолан» повысит тарифы со следующего года. Цена на телевидение от провайдера возрастет на 10-15%, передает Детектор Медиа.

По словам директора ООО «Контент трейдинг» («Триолан») Владимира Алексеенко, тарифы вырастут традиционно с 1 января. Сейчас стоимость тарифа на ТВ составляет 96 грн, до 1 января 2020 года она составляла 70 грн.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Медиа Группа Украина» и 1+1 media планируют повысить цены для провайдеров на следующий год. В 2021 году роялти увеличится на 30%.

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