StarLightMedia будет дистрибутором еще одного телеканала. Со следующего месяца в дистрибуционное портфолио группы войдет канал Travel and Adventure, передает Детектор Медиа.

Как сообщил руководитель отдела продажи прав на ретрансляцию Digital&Pay TV StarLightMedia Виталий Сперкач, Travel and Adventure уже присутствует на украинском рынке. Тем не менее, о его качестве свидетельствует тот факт, что StarLightMedia очень щепетильно относится к выбору партнеров — за последние два года группа стала дистрибутором только Setanta Sports.

«Этот канал уже присутствует на рынке Украины, он отвечает всем принципам подбора телеканалов нами. Вы можете на 100% быть уверены, что это качественный канал, который может показать разницу между платной и бесплатной услугами», — сказал он.

Напомним, Travel and Adventure – туристический телеканал, вещающий на русском, французском и английском языках 24 часа в сутки в форматах SD и HD. В мае 2018 года Нацсовет включил телеканал Travel and Adventure в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

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