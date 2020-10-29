Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии «Зеонбуду». Провайдер цифрового эфирного ТВ продлил еще на 10 лет все четыре свои лицензии на мультиплексы МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, передает Детектор Медиа.

Сообщается, что «Зеонбуд» отправил Нацсовету гарантийное письмо с обещаниями: одновременно размещать предоставленный ГСЧС видеоматериал на всех общенациональных каналах в полном объеме в определенный Национальным советом день; достроить 47 станций передачи для расширения МХ-1; в январе 2021 года подать регулятору заявки на смену модуляции сигнала 256 QAM на 64 QAM для улучшения покрытия цифрового ТВ.»Зеонбуду» продлили все четыре лицензии

В свою очередь Нацсовет обязал компанию: обеспечить стабильную работу системы оповещения цифровой сети Т2; ввести в эксплуатацию дополнительные станции для МХ-1; подать заявки на смену модуляции сигнала 256 QAM на 64 QAM до 1 февраля 2021 года. В случае невыполнения «Зеонбудом» взятых на себя обязательств, регулятор имеет право отменить свои решения о продлении лицензий провайдера.

Напомним, «Зеонбуд» подал в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания документы на продление лицензий в конце сентября. В мае «Зеонбуду» была назначена внеплановая проверка, поскольку провайдер не выполнил обязательство поинформировать граждан об угрозе чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

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