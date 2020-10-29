На Закарпатье Киберполиция пресекла пиратскую деятельность. Четверо жителей Ужгорода перепрошивали технику для предоставления доступа к кодированным каналам, передает Голос Карпат.

Согласно данным, четверо мужчин, возрастом от 25 до 40 лет, предоставляли платные услуги по доступу к кодированным каналам путем перпрошивки smart-телевизоров и android-приставок. Среди телеканалов, раскодированных пиратами, были и те, показ которых в Украине запрещен.

«Путем вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, мужчины осуществляли несанкционированное перепрошивки smart-телевизоров и android-приставок с созданием play-листов телевизионных каналов, с последующим незаконным предоставлением доступа к просмотру кодированных телевизионных каналов. Свои услуги мужчины оказывали за определенную ежемесячную плату», — пишет ресурс.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, телевизоры и приставки, что доказывает причастность мужчин к правонарушению. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Николаеве Киберполиция разоблачила мужчину, предоставлявшего незаконный доступ к телеканалам. Мужчина настраивал клиентское оборудование для просмотра каналов без разрешения правообладателей.

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