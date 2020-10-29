Жителю Николаева грозит до двух лет лишения свободы за незаконное предоставление доступа к телеканалам. Мужчина настраивал клиентское оборудование для просмотра каналов без разрешения правообладателей, сообщается на сайте главного управления Нациполиции в Николаевской области.

Согласно данным, Киберполиция установила личность мужчины, который предоставлял платные услуги по доступу к телеканалам без согласия правообладателей. 40-летний житель Николаева за отдельную плату настраивал оборудование своих клиентов на получение доступа к просмотру платных телеканалов по технологии OTT.

Правоохранители провелит обыск по месту жительства фигуранта и обнаружили доказательства его причастности к правонарушению. Сейчас полицейские подсчитывают сумму ущерба от деятельности пирата, а также устанавливают личности его клиентов. Известно, что услугами мужчины воспользовались более 50 человек.

На данный момент решается вопрос касательно объявления пирату подозрения в криминальном правонарушении. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в рамках операции «Пираты» Киберполиция пресекла деятельность 41 пиратского веб-ресурса и изъяла 60 тонн фальсифицированной продукции, распространяемой в сети.

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