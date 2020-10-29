В субботу, 31 октября, медиасервис MEGOGO эксклюзивно покажет бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Посмотреть поединок в Украине возможно только на MEGOGO. Начало события в 23:00 по киевскому времени.
Боксеры будут выступать в супертяжелом весе на Уэмбли Арене O2 в Лондоне (Великобритания). Украинские зрители смогут посмотреть поединок только на MEGOGO при условии поштучного приобретения контента, на который уже открыт предзаказ.
До 30 октября включительно стоимость трансляции составит 29 грн в HD-качестве, а в день события, 31 октября, стоимость будет 49 грн.
Напомним, медиасервис MEGOGO начал сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine, которая представляет Александра Усика. В рамках партнерства зрителям MEGOGO стали доступны эксклюзивные трансляции поединков с участием украинских титулованных профессиональных боксеров. Анонсы всех спортивных событий от K2 Promotions Ukraine будут появляться в разделе «Спорт» на MEGOGO.
Ранее MEGOGO провёл успешную трансляцию самого ожидаемого боксёрского поединка Ломаченко – Лопес.