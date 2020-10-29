Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может уменьшить сумму лицензионного сбора для OTT-провайдеров. Провайдеры будут готовы получить лицензию, если сумма сбора будет в пределах стоимости спутниковой лицензии, передает Детектор Медиа.

Как сообщил член Нацсовета Олег Черныш, сейчас провайдеры не готовы платить милионные суммы за лицензию. Однако, по его словам, снижение суммы сбора могло бы изменить их мнение.

«OTT-провайдеры в свое время лоббировали вопрос получения лицензии, но с того времени, когда изменилась формулировка универсальной программной услуги, желания за три миллиона получить лицензии нет», — сказал Черныш.

Тем не менее, восемь провайдеров изъявили желание получить лицензию, если сумма сбора будет уменьшена до уровня стоимости лицензии на спутниковое вещание — порядка 300-400 тысяч гривен. По словам Олега Черныша, Нацсовет сейчас работает над изменением методики начисления лицензионного сбора.

Напомним, в июне Нацсовет представил изменения в положение о лицензировании провайдеров. Дополнения проясняли случаи, в которых регулятор может отказать провайдеру в продлении лицензии.

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