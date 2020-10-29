Киевстар в 3-м квартале 2020 года: 50% рост потребления мобильного интернета и новые достижения в 4G

Потребление дата-трафика на одного абонента увеличилось на 50%, количество абонентов, использующих связь 4G, также выросло на 50%. В 3 кв 2020 Киевстар инвестировал в строительство сетей скоростного мобильного интернета 1 млрд грн и уплатил 2,3 млрд грн налогов и сборов.

Результаты компании в 3 кв.2020 прокомментировал Александр Комаров, Президент «Киевстар»: «Украинский бизнес адаптировался к работе в условиях карантина. Абоненты больше используют цифровые продукты, а мобильные операторы — ускорили развитие 4G. Киевстар охватил сетью 4G территорию с 84% населения и внедряет инновации, которые помогают абонентам вести активную жизнь, работать и учиться».

Рост доходов и потребление услуг. В 3 кв 2020 доходы Киевстар выросли на 12%, что объясняется увеличением потребления абонентами различных услуг связи и передачи данных. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 50%, а количество минут голосовой связи на одного абонента — на 9,7%. Средний доход от абонента мобильной связи увеличился на 14,5%, а фиксированного интернета – на 9,7%

Инновационные продукты. Киевстар внедряет инновационные решения для поддержки частных предпринимателей и корпоративных клиентов. Так, компания предложила облачное решение Microsoft Azure Stack, которое позволяет переводить бизнес-процессы в онлайн и организовывать роботу удаленных офисов в любых условиях. Кроме того, клиенты получили доступ к Open API — это уникальная платформа, которая дает бизнесу возможности самостоятельно создавать цифровые продукты, используя программы и аналитические данные Киевстар.

Абонентская база. В 3 кв 2020 мобильной связью пользовалось 25,8 млн абонентов, на 2% больше, чем во 2 кв 2020. Уменьшение абонбазы относительно 3 кв 2019 объясняется частичной приостановкой работы розничной сети во время карантина. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 3,4% по сравнению с 3 кв 2019 и достигло 16,8 млн, что составляет более 65% абонентской базы. Также в 3 кв 2020 на 50% увеличилось количество клиентов, которые пользуются 4G связью. Компания объясняет это ускорением строительства новых сетей скоростного интернета, особенно в небольших населенных пунктах. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось на 10% в сравнении с 3 кв.2019 до 1,1 млн человек.

Вынужденное социальное дистанцирование в период карантина повлияло на рост спроса на цифровые решения. Так, в 3 кв 2020 количество пользователей системы самообслуживания “Мой Киевстар” увеличилось на 52% в сравнении с 3 кв 2019.

Инвестиции в развитие сети. В 3 кв 2020 Киевстар инвестировал в строительство сетей 4G и улучшение качества связи 1,185 млрд грн. За 9 месяцев 2020 года капитальные расходы компании составили 4,2 млрд грн. Благодаря активным действиям по развитию новых технологий, Киевстар обеспечил возможность доступа к высокоскоростному мобильному интернету для 84% населения Украины.

Киевстар удерживает лидерство на телеком рынке по объемам платежей в бюджет. В 3 кв.2020 компания уплатила налогов и сборов на сумму 2,3 млрд грн.

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