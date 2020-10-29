Запуск собственного телеканала в сети интернет – это замечательно и выгодно. Такой телеканал и его программы будут мгновенно доступны множеству людей, проживающих в различных уголках планеты, и единственным необходимым условием для доступа к такому каналу является наличие высокоскоростного подключения к интернету. Существует множество web-сайтов, предлагающих услуги, которые помогают запустить собственный телеканал в сети интернет. Некоторые из этих сайтов предлагают свои услуги бесплатно, получая доход от продажи рекламы и загрузки видео на вашем канале. Другие предлагают свои услуги за плату, которая может варьироваться в зависимости от ваших требований к услуге.

Шаг 1

Составьте список своих целей и причин, которые побуждают вас запустить телеканал в сети интернет. Вам необходимо чётко знать, почему вы хотите запустить такой проект, что вы сможете предложить его аудитории, на какие временные рамки вы рассчитываете, каковы ваши ожидания от проекта и что именно вы планируете транслировать в эфире. Понимание того, над чем вы работаете, может помочь реализовать стратегию наилучшим образом.

Шаг 2

Изучите типы транслируемых телеканалов. Проанализируйте их программу передач на сегодня и другие дни недели. Подумайте над составлением сетки программ для своего канала. Позаботьтесь, чтобы ваша телепрограмма была доступна зрителю. Определитесь с тем, будете ли вы вести прямые трансляции, или же хотите транслировать канал в потоковом режиме. Если вы планируете вести прямые трансляции, подумайте над тем, хотите ли вы включить другие видео, которые доступны по запросу или же находятся в архиве. Канал потоковой передачи аналогичен традиционному каналу и всегда включён. В случае с потоковым каналом вы решаете, что именно транслировать. В случае с каналом трансляции видео по запросу зритель решает, что он хочет увидеть, выбирая самостоятельно видео для воспроизведения.

Шаг 3

Получите доменное имя для своего интернет-телеканала. Рассмотрите возможность регистрации домена с расширением «.tv» вместо «.com» или «.org». Наиболее эффективными являются доменные имена, которые состоят из трёх или четырёх слогов и легко запоминаются. Зарегистрируйте своё доменное имя через популярные web-сайты регистрации доменов.

Шаг 4

Наймите команду сотрудников, которая займётся разработкой кода и дизайна вашего web-сайта. Единственная разница между обычным web-сайтом и интернет-телеканалом состоит в том, что в центре экрана будет находиться большой телевизор, на котором воспроизводится видео либо вестись прямая трансляция какого-то события. Создавая такой web-сайт, не забудьте про отдельные разделы, в которых будут описываться условия размещения рекламы, история проекта, продукты и услуги, а также будут размещаться формы для обратной связи.

Шаг 5

Найдите подходящее место для размещения вашего офиса, который может находиться у вас дома или же в офисном здании. Для организации работы телеканала вам необходимо будет заранее записывать видео или же вести прямые трансляции из студии. Поэтому в офисе должно быть достаточно места для размещения всего видеооборудования и программного обеспечения, используемого для монтажа. Арендуйте или постройте свою студию.

Шаг 6

Приобретите необходимое оборудование, используемое для записи видео, а также для ведения прямых трансляций. Это может быть камера, поддерживающая режим высокой чёткости, гарнитура, микрофон, световой комплект или экраны. Вам также понадобится профессиональное программное обеспечение для редактирования видео – такое как Final Cut Pro или Adobe Premier.

Шаг 7

Найдите подходящий хостинг для своего web-сайта. Провайдер, предоставляющий услуги хостинга, отвечает за предоставление полосы пропускания, а также обеспечивает постоянную потоковую передачу видео.

Шаг 8

Определитесь с идеями и контентом, который вы планируете транслировать. Запишите необходимый контент и загрузите его в свой канал. Совершенно не обязательно вещать в режиме 24/7 с самого момента запуска. Вы можете начать с небольшого количества высококачественного контента, а затем постепенно расширять его.

Шаг 9

Рекламируйте и продвигайте ваш телеканал, размещая ссылки на сайтах соцсетей, в поисковых каталогах, на тематических форумах и в блогах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.