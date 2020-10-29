Знают ли читатели о том, что телекоммуникационная компания, обслуживающая на принципе предоплаты 8 миллионов подписчиков услуг мобильной связи, генерирует приблизительно 30 миллионов записей о звонках (CDR)? То есть, до 11 миллиардов ежегодно! Если этот же оператор предоставляет ещё и услуги мобильной связи на постоплатной основе, а также услуги фиксированной связи, то генерируется ещё больший объём данных.

Сегодня эти данные доступны в форме актуальной информации в режиме реального времени. Это позволяет телеком-компаниям в режиме реального времени реагировать на поведенческие изменения в мышлении клиентов. Это также помогает реагировать на угрозы, связанные с конкуренцией на рынке. Телеком – это сектор экономики, в котором Big Data (Большие Данные) выиграют битву с традиционными инструментами для проведения бизнес-анализа.

Что такое Большие Данные? По сути, Большие Данные (Big Data) – это набор чрезвычайно больших объёмов данных, которые невозможно обработать, используя традиционные инструменты, но которые полезны для развития бизнеса или обществу. Вот три критерия для больших данных: огромный объём, высокая скорость (постоянное и быстрое генерирование данных с последующей быстрой обработкой) и большое разнообразие (информация поступает из различных источников в структурированной и/или неструктурированной форме). Данные собираются, обрабатыватся и анализируются в режиме пакетной обработки либо в виде потоков данных в режиме реального времени для получения полезной информации рядом заинтересованных сторон.

Big Data превратились в стратегический актив телекоммуникационной отрасли. Благодаря наличию доступа к этим сокровищам отрасль телекоммуникаций, по сути, сидит на золотых приисках информации, которая позволяет получать капитализацию, используя эти ценные массивы данных. Большие Данные полезны телекоммуникационной отрасли для удержания абонентов; сегментации клиентов; оптимизации сети, планирования, а также возможности дополнительных/перекрёстных продаж.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Удобство для клиентов – это ключ к поддержанию дифференциации рынка и снижению оттока. Используя анализ, телекоммуникационные компании оптимизируют и улучшают качество обслуживания клиентов. Также использование Big Data даёт провайдерам всестороннее представление о клиентах. Это понимание компании используют для микросегментации абонентской базы и формирования целевого и привлекательного подхода к обслуживанию клиентов. Данные анализа также используются для составления рекомендаций, а кроме того – для прогнозирования и принятия необходимых решений для предотвращения оттока пользователей. Целевой маркетинг Проведя анализ таких характеристик, как модели поведения пользователей, данные о выставленных счетах, запросы на поддержку, история покупок, предпочтения в плане обслуживания, демографическая информация, местоположение и т.д., телекоммуникационные компании предлагают продукты и услуги на индивидуальной основе. Это также позволяет компаниям проактивно представлять нужное предложение в нужное время – а также в правильном контексте и правильным клиентам, что повысит коэффициент конверсии. К примеру – предложение планов пополнения или рекомендации по дополнительным пакетам услуг на основе использования Big Data. Прогнозируемый отток клиентов Отток клиентов влияет на состояние телекоммуникационной отрасли. Анализ Больших Данных помогает объединить различные моменты, связанные с данными, – качество обслуживания, качество работы сети, производительность, информацию о выставлении счетов подписчикам, сведения о звонках в сервисные центры, а также настроения пользователей социальных сетей. Это создаёт модели для прогнозирования и принятия мер для предотвращения оттока клиентов. Жизненный цикл пользователя Используя данные анализа, проводимого в режиме реального времени и отображающего карту жизненного пути пользователя, телекоммуникационные компании формируют точечные предложения и превращают заинтересованных лиц в клиентов. Такие данные, как демографическая информация о клиентах, покупательское поведение, цепочка «кликов» мышкой в сочетании с такими атрибутами, как местоположение и предпочтения касательно контента используются для создания новых выгодных предложений. Это приносит пользу компаниям, так как те создают картину взаимодействия с конкретными клиентами на разных этапах жизненного цикла для продвижения индивидуальных предложений и организации рекламных кампаний. Проактивная поддержка Используя Big Data, телекоммуникационные компании создают инструменты для проведения анализа, прогнозирования и изучения информации, дабы заранее выявлять и устранять проблемы. Кроме того оператор может предоставить решение проблемы, прежде чем та затронет клиента. Провайдеры также создали и запустили специализированных ботов, через которых клиенты могут напрямую задавать вопросы и получать ответы.Компании помогают в проактивном устранении проблем, прежде чем те окажут негативное влияние на работу абонентов.

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ

В телекоммуникационном секторе сеть – жизненно важный ресурс. Также важна ёмкость сети. Для мониторинга и управления пропускной способностью сети, построения прогнозируемых моделей пропускной способности и использования этих моделей при планировании расширения сети телекоммуникационный сектор начал использовать аналитику Big Data. Планирование ёмкости Используя данные, которые демонстрируют корреляцию между использованием сети и пропускной способностью сети, телекоммуникационные компании выявляют участки с высокой загруженностью, где использование сети приближается к пороговому значению пропускной способности. Такой анализ полезен при планировании расширения ёмкости сети. В регионах, где наблюдается наличие избыточной пропускной способности сети, телекоммуникационные компании организуют специальные кампании или рекламные акции, направленные на увеличение использования ресурсов сети. На основе анализа данных и траффика, получаемых в режиме реального времени, могут быть также разработаны модели прогнозирования пропускной способности. На основе анализа данных, собранных путём сравнения фактического и прогнозируемого трафика, провайдеры могут планировать добавление в сеть дополнительной ёмкости в случае сбоев. Эти данные также могут помочь при обнаружении зоны сбрасывания вызова и прогнозировании соответствующего положения вышек сотовой связи. Инвестиционное планирование Телекоммуникационным компаниям необходимобходимо планировать инвестиции на основе ряда параметров. Таких как будущие потребности в подключении, стратегические цели, прогнозируемая рентабельность инвестиций, прогнозируемый трафик, качество обслуживания клиентов и т.д. Эффективное сочетание данных о сетевом трафике, показателях качества обслуживания клиентов, потенциальной прибыли и местоположении в сочетании с данными о ценности клиента обеспечивают наиболее эффективное использование инвестиций. Анализ в режиме реального времени Ранее сектор телекоммуникаций зависел от исторических данных для управления сетью. Теперь компании, работающие в телеком-секторе, начали использовать Big Data, а также инструменты проведения анализа для построения горячих карт использования ёмкости в реальном времени, которые отслеживают качество взаимодействия с пользователем и отправляют оповещения в случае перегрузки сети или потенциальных сбоев. Анализ Больших Данных помогает постоянно отслеживать сетевую активность и прогнозировать будущий спрос. Кроме того, используя данные, получаемые в реальном времени с вышек сотовой связи, инженеры способны отследить снижение качества предоставляемых услуг в определённом месте.

ОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Телекоммуникационный сектор использует анализ Big Data для операций, связанных с управлением компаниями. В частности, для таких операций, как минимизация утечки доходов, управление сетью и кибербезопасность, а также для решения проблем клиентов и снижения рисков, возникающих при использовании услуг. Утечка доходов Для предотвращения утечки доходов и мошенничества в этой сфере телекоммуникационные компании также используют решения на основе Больших Данных. Эти решения помогают анализировать как структурированные, так и неструктурированные данные. Этот анализ помогает компаниям лучше понимать поведение клиентов. Безопасность сети Телекоммуникационная отрасль уделяет внимание сетевой безопасности. Для построения сетей используются оптические волокна, и в этом случае возникают проблемы, связанные с утечкой информации. Данные, относящиеся к этим опасностям, анализируются оператором в режиме реального времени, что снижает риски, обнаруживает инциденты и позволяет реагировать на нарушения.

МОНЕТИЗАЦИЯ

Телекоммуникационные компании получают доступ к информации о местоположении абонента, использовании последним сети и устройствах, о предпочтениях пользователя и т.д. Эта информация используется для создания статистики, которая важна для других предприятий. Анализ информации Телекоммуникационный сектор начал предоставлять информацию, полученную в результате анализа данных, в качестве услуги для других секторов экономики. Для такого анализа создано много приложений и всевозможных сценариев. Анализ IoT/ M2M Телекоммуникационные компании начали предоставлять комплексные решения категории M2M (machine-to-machine или межмашинное взаимодействие). Учитывая постоянный рост в сети количества устройств категории Интернет вещей (IoT), сетевая аналитика трафика IoT-датчиков становится следующей областью проведения исследований. Теперь телеком-операторы получили возможность добавления к потоковым данным геолокационные и геопространственные элементы, в конечном итоге предоставляя ценную информацию для вертикалей предприятия. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Big Data обещают стимулировать рост, а также повышать эффективность и прибыльность в телекоммуникационном секторе. С помощью Big Data провайдеры улучшат маршрутизацию и качество обслуживания клиентов. Кибермошенничество будет выявлять немедленно. Большие Данные позволят операторам быстро и гибко изменять тарифные планы, а также помогут в организации маркетинговых кампаний, направленных на конкретных клиентов благодаря использованию технологий определения местоположения и анализу социальных сетей. На основе информации о поведении клиента и использованию ресурсов сети, будут разработаны новые продукты, которые позволят снизить затраты и обеспечат новые источники дохода.

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