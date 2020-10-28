Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал Первый Балтийский Канал и Radio PIK. Регулятор обнаружил существенные нарушения в работе вещателей, сообщает DELFI.

Причиной недовольства Нацсовета по электронным СМИ стало то, что Первый Балтийский Канал транслировал передачи других электронных СМИ без соответствующего разрешения. Кроме того, телеканал недостаточно использовал созданные в Евросоюзе аудиовизуальные материалы, как того требует закон. Теперь телеканал должен выплатить штраф в размере 9000 евро (свыше 300 тыс. грн).

В то же время Radio PIK было оштрафовано за нарушение Закона о предвыборной агитации. Размер штрафа для вещателя составил 11 500 евро (более 380 тыс. грн).

«Так, всего за 10 дней, с 17 по 27 августа, на все 18 дискуссионные передачи были приглашены депутаты в кандидаты Рижской думы от партии «Новое согласие». Особенно «отличился» депутат «Нового согласия» Юрис Журавлев, участвовавший в 15 передачах. В целом же в дискуссиях участвовали представители лишь трех партий: «Едины для Латвии», KPV LV и «Новое согласие»», — пишет ресурс.

Напомним, летом в Латвии утвердили поправки к закону, ограничивающие телевещание на русском языке. В соответствии с ними, операторы платного телевидения с июля 2021 года должны будут формировать 80% пакета из телеканалов, которые производятся на официальных языках Евросоюза или Европейской экономической зоны.

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