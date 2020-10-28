Киберполиция пресекла деятельность 41 пиратского веб-ресурса и изъяла 60 тонн фальсифицированной продукции, распространяемой в сети. Оперативные действия были произведены в рамках операции «Пираты», сообщается на официальном сайте Киберполиции.

Согласно данным, во время выполнения операции правоохранители провели более 60 санкционированных обысков почти по всей территории Украины. Целью киберполицейских было обнаружение и пресечение преступлений, связанных с нарушением авторского права.

В частности, сотрудникам Киберполиции удалось пресечь деятельность 41 веб-ресурса, которые незаконно распространяли видеоконтент без согласия правообладателей. Общий ущерб от деятельности пиратов составил 25 миллионов гривен.

Также были установлены личности нарушителей, незаконно ретранслировавших национальные телеканалы в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской и Сумской областях. В то же время была пресечена деятельность компании, финансировавшей пиратство путем распространения тизерной рекламы.

Помимо прочего, правоохранители изъяли свыше 60 тонн фальсифицированной продукции, распространяемой в интернете.

«Так, в Хмельницкой прекращена противоправная деятельность фигурантов, которые подделывали мировые бренды спортивных товаров. Контрафактную продукцию они рекламировали и продавали на 13 веб-ресурса. Нанесен ущерб на 1,5 миллиона гривен. Незаконное использование товарных знаков обнаружили работники киберполиции Львовской области. Правонарушители изготавливали и продавали в Интернете поддельные продукты питания, которые выдавали за известные торговые марки», — говорится в сообщении.

Всего было выкрыто 60 лиц, причастных к нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Четыре фигуранта получили подозрение, по делу еще одного завершено досудебное расследование.

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