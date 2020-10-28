StarLightMedia заключила договор с новым сейлхаусом — Ocean Media Plus. Со следующего года Ocean Media Plus будет продавать рекламу и медийное спонсорство на телеканалах группы в рамках одного договора, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, последние два года рекламу на каналах StarLightMedia продавала компания Ocean Media. В то же время спонсорством и продакт плейсментом занимался сейлхаус StarLight Brand Content.

Теперь же StarLightMedia заключила договор на 2021-2023 года с новым сейлхаусом на рекламном рынке Украины — Ocean Media Plus. В рамках договора сейлхаус будет реализовывать на каналах ICTV, «Новый канал», СТБ, М1, М2 и «Оце ТБ» как прямую рекламу, так и медийное спонсорство. По словам гендиректора Ocean Media Plus Сергея Смелянского, это необходимо для более качественного охвата аудитории и управления размещением.

«Мы сделали такой важный шаг для того, чтобы лучше соответствовать потребностям наших клиентов: обеспечить качественное охват их аудитории и управления всем размещением в одном месте. Размещение будет происходить по 20 целевых аудиториях с оптимизированными миксами каналов», — сказал Смелянский.

Продажи телевизионной рекламы новым сейлхаузом стартуют со следующего года. При этом отмечается, что внутренний сейлхаус медиагруппы — StarLight Brand Content — в 2021 году все еще будет продавать интегрированное спонсорство на телеканалах StarLightMedia.

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