Vodafone расширил покрытие LTE 900 МГц, подключив к нему 227 населенных пунктов Кировоградской области. Всего сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 3000 городов и сел Украины, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, оператор установил 45 базовых станций на территории Кировоградской области. Благодаря этому доступ к 4G LTE 900 МГц получили 118 тысяч человек.

«На сегодня оператор запустил 580 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 3000 населенных пунктов. На этой территории проживает около 2,9 миллиона человек. Сеть 4G LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Ивано-Франковск», — сказано в пресс-релизе Vodafone.

Напомним, на прошлой неделе LTE 900 МГц от Vodafone появилась в Сумской области. Оператор подключил к 4G 195 населенных пунктов в области, для чего построил 25 базовых станций.

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