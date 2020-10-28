Российский телеком-оператор «Мегафон» выкупит часть онлайн-кинотеатра Start. Компания вложит в видеосервис 5 миллиардов рублей, передает РБК.

Сообщается, что «МегаФон» приобретет 33,8% в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса Start. В ближайшие три года оператор инвестирует в сервис 5 млрд рублей, которые пойдут на производство оригинального контента и развитие бизнеса.

По условиям договора «Мегафон» не получает никаких эксклюзивных условий сотрудничества. Тем не менее, эксперты считают решение оператора о покупке правильным и видят перспективы партнерства для обеих сторон.

В частности, «Мегафон» теперь имеет два комплементарных актива, дополняющих друг друга, — «МегаФон ТВ» и Start. По словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, инвестировать в видеосервис было правильным стратегическим шагом для оператора. Оригинальный контент, говорит Бырдин, является мощнейшим драйвером роста рынка OTT, а команда Start — одна из самых опытных на рынке по части создания контента.

Для Start партнерство с «Мегафон» не менее выгодно, поскольку поможет выстоять в условиях жесткой конкуренции между видеосервисами в России. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков прогнозирует, что в 2021 году конкуренция на рынке онлайн-кинотеатров усилится из-за выхода Netflix в России, и в ближайшем будущем сервисы без финансовой поддержки со стороны инвесторов окажутся в критической ситуации.

Видеосервис Start был запущен в октябре 2017 года компанией Yellow, Black and White. Сервис выпустил более 30 оригинальных проектов, в частности, «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Текст» и др. В разработке сейчас более 50 проектов.

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