SpaceX запустила бета-тестирование спутникового интернета Starlink. Также были названы цены на комплект стартового оборудования и стоимость подключения к интернету, передает Техно 24.

Сообщается, что в App Store и Google Play появились официальные приложения для подключения и настройки интернета Starlink. Первые пользователи уже поделились, что SpaceX обещает скорость соединения от 50 до 150 Мбит/с и скорость задержки от 20 до 40 милисекунд.

По данным ресурса, приложение для настройки соединения практически не отличается от других программ для управления Wi-Fi-роутерами. Пользователям предоставляют инструкцию по установке спутниковой тарелки, инструмент для проверки скорости интернета, а также информацию о состоянии подключения и качестве сигнала.

Цена комплекта оборудования, включающего в себя спутниковую тарелку, Wi-Fi роутер и набор креплений, составляет 499 долларов (более 14 тыс. грн), а стоимость подключения — 99 долларов (около 2800 грн).

Напомним, Илон Маск призывал американцев поучаствовать в тестировании интернета Starlink еще с начала месяца. Он сообщил, что программа публичного тестирования будет развернута в северной части США и на юге Канады. В остальных странах тестирование состоится после того, как компания получит разрешение от регуляторов.

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