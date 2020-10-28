Компания Apple добавила в свою линейку продуктов две новые модели смарт-часов: флагманскую модель Apple Watch Series 6 и более доступную по цене модель – Apple Watch SE.

Смогут ли часы Apple Watch SE стоимостью от 4 599 грн обогнать по популярности часы Apple Watch Series 6 стоимостью от 12 799 грн? Насколько оправданной является цена каждой из моделей? В данной публикации анализируются сходства и различия между двумя новыми моделями смарт-часов от Apple, что должно помочь читателю принять решение о покупке.

Дисплей

Смарт-часы Apple Watch SE могут похвастаться практически теми же элементами дизайна, которые присутствуют в смарт-часах Series 6, включая корпуса размером 40 мм и 44 мм, а также дисплеем 368х448. В Apple утверждают, что дисплеи новых моделей на 30% больше дисплеев часов Series 3.

Тем не менее, огромное преимущество модели Series 6 заключается в постоянно включенном дисплее. Компания Apple впервые включила данную функцию в модель Series 5. Функция позволяет сразу же видеть время, статистику по тренировкам и прочую информацию без необходимости постоянно крутить своим запястьем для активации экрана.

В процессе тестирования смарт-часов Series 5 эксперты, готовившие данный материал, обнаружили, что наличие постоянно включённого дисплея имеет огромное значения для удобства пользователей, однако способствует более быстрой разрядке батареи. Тем не менее, это достаточно приятная функция, благодаря которой Apple Watch становятся ещё более похожими на обычные часы.

Здоровье и безопасность

Смарт-часы Apple Watch SE предлагают несколько ключевых функции из категории «защита здоровья и безопасности». В частности, это выявление падения, уведомления о высокой и низкой частоте пульса, оповещения о нерегулярном сердечном ритме, экстренный вызов SOS, позволяющий легко вызвать помощь, международный экстренный вызов и приложение Noise, которое может отправлять предупреждающие уведомления в случае, когда уровень шума в децибелах вблизи может вызвать повреждение слуха. Смарт-часы также оснащены компасом и постоянно включённым высотомером – таким же, как имеется в часах Series 6. С его помощью во время пеших прогулок можно видеть в реальном времени на циферблате изменение высоты.

Разработчики смарт-часов Series 6 пошли ещё дальше, включив в них функцию снятия электрокардиограммы (ЭКГ) с запястья, а также оснастив гаджет новым датчиком, который способен измерять насыщение крови кислородом (известен также как датчик SpO2). Принцип работы датчика SpO2, заключается в том, что, направляя свет на кожу, он исследует цвет крови, который, собственно, и указывает на количество присутствующего в ней кислорода. Смарт-часы могут рассчитать уровень SpO2 за 15 секунд в любое удобное для пользователя время. Датчик также производит и регистрирует периодические фоновые измерения, когда вы спите и неактивны.

Срок жизни батареи

Обе модели оснащены встроенными аккумуляторными литий-ионными батареями, обеспечивающими до 18 часов работы без подзарядки. Аналогичное время автономной работы свойственно и смарт-часам Series 5.

Когда в компании Apple анонсировали выпуск watchOS 7 с функцией отслеживания сна, многие предполагали, что это свидетельство того, что компания увеличит время автономной работы новейшей модели носимого гаджета. В конце концов, если носить часы весь день, а затем ещё отслеживать сон ночью, то понадобится, чтобы часы работали автономно более 18 часов. С другой стороны, в компании Apple заявляют, что при отслеживании определённых тренировок, таких как бег в помещении и на улице, смарт-часы Series 6 должны разряжать батарею меньше, чем это делают смарт-часы Series 5.

Также имейте в виду, что ни Series 6, ни SE не комплектуются адаптером питания USB. В компании Apple заявляют, что это решение было принято с целью защиты окружающей среды, и оно будет иметь такое же значение, как устранение 50 000 автомобилей с дорог в год. Это означает, что пользователям придётся приобретать собственный источник питания USB.

Цвета и материалы

Смарт-часы SE выпускаются исключительно в алюминиевом корпусе, а вот модель Series 6 можно купить также в корпусе из нержавеющей стали или титана. Если говорить о цветовой гамме, то смарт-часы SE выпускаются в трёх цветовых решениях: в золотистом, серебристом и космический серый.

Смарт-часы Series 6, выпущенные в алюминиевом корпусе, доступны в синем, золотом, красном, серебряном и космическом сером цветах; модель из нержавеющей стали выпускается в золотистом, серебристом и новом серо-чёрном цвете, называемом также цветом графита; а вот модель в корпусе из титана может быть либо натурального титанового цвета, либо цвета космический чёрный.

Компания Apple также предложила новые стили исполнения ремешков для смарт-часов, среди которых – лёгкая эластичная петля Solo Loop без застёжки или пряжки и ремешок Leather Link, который крепится на магнитах.

Какие же часы Apple Watch купить?

Смарт-часы Apple Watch Series 6 – это модель, которую могут приобрести те, для кого не имеет значения цена и кто желает иметь постоянно включённый дисплей, а также нуждается в расширенном отслеживании состояния своего здоровья. Однако, смарт-часы Apple Watch SE, цена которых на порядок ниже, выглядят хорошей альтернативой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.