Мобильные операторы расшири покрытие 4G в киевском метро. Киевстар, Vodafone и lifecell запустили связь четвертого поколения еще на 23 станциях подземки, сообщается в совместном пресс-релизе операторов.

Теперь скоростной мобильный интернет доступен на 45 из 46 станциях столичного метро и в тоннелях между ними. Последнюю станцию (Теремки) операторы подключат к 4G в декабре.

«Интересно, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 000 абонентов всех трех операторов. Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в «подземке» более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что работа 4G почти на всех станциях метро Киева стала результатом длительной и слаженной работы всех участников проекта: мобильных операторов, технологического партнера Huawei, городской власти, а также профильных государственных органов и общественных организаций.

Напомним, до этого о подключении 4G на новых станциях метро операторы сообщали аж в конце августа. Тогда Киевстар, Vodafone и lifecell запустили связь четвертого поколения на семи станциях.

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