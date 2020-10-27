Киевстар рассказал, как люди старшего возраста пользуются специальными мобильными тарифами. В частности, «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей» уже подключили более 130 000 абонентов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, большинство абонентов выбрали тариф «Звонки для родителей», запущенный в январе текущего года. В среднем, абоненты старшего возраста в месяц тратят около 950 минут на разговоры по мобильному. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем говорят абоненты в сети Киевстар.

Тариф «Интернет для родителей» был анонсирован только в июле 2020 года, однако уже успел набрать популярность. Абоненты, подключившие этот тариф, используют в среднем 3 Гб трафика. Также каждый третий абонент с этим тарифом подключает себе Домашний интернет от Киевстар, который предоставляется без дополнительной платы.

«Сейчас людям старшего возраста очень важно оставаться на связи со своими родными. Поэтому для них мы начали развивать линейку специальных тарифов, которые стоят меньше наших обычных предложений. Это еще один важный шаг Киевстар для поддержки своих абонентов в период карантина. На ряду с благотворительной помощью, бесплатно предоставленными сервисами и увеличением вдвое услуг в тарифах без изменения стоимости», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Отмечается, что наиболее популярными тарифы для людей старшего возраста оказались среди жителей Днепропетровской, Киевской и Львовской областей. На четвертом месте по количеству подключений – Хмельницкая область. Житомирская – на пятом месте.

Напомним, в тарифе «Звонки для родителей» за 60 грн в месяц абоненты получают безлимитные звонки в сети Киевстар, а стоимость звонков на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи составляет всего 0,6 грн/мин.

В свою очередь тариф «Интернет для родителей» предлагает абонентам 6000 Мб мобильного интернета, безлим на популярные социальные сети и мессенджеры и возможность пользоваться фиксированным интернетом без доплаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.